2019-02-06T22:24:06+03:00
Происшествия

Разбил бутылку вина и ругался матом: В аэропорту Симферополя задержали пьяного дебошира

Ему грозит не только штраф, но и уголовная статья [видео, фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Мужчину вывели сотрудники полиции. Фото: скриншот с оперативного видеоМужчину вывели сотрудники полиции. Фото: скриншот с оперативного видео
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В международном аэропоту "Симферополь" в среду, 6 февраля, задержали пьяного дебошира.

- В дежурную часть из Службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что в кафе, расположенном в «стерильной зоне» терминала, находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который использует в своей речи нецензурные выражения, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснили полицейские, 37-летний севастополец не смог улететь в Санкт-Петербург, так как опоздал на посадку.

Нетрезвый мужчина хамил правоохранителям. Фото: скриншот с оперативного видео

Нетрезвый мужчина хамил правоохранителям. Фото: скриншот с оперативного видео

- При прохождении досмотрового комплекса он вел себя агрессивно, достал запрещенную к провозу в ручной клади бутылку вина и разбил ее. Затем он продолжил хулиганские действия в одном из кафе в «стерильной зоне», - сообщили в пресс-службе крымского ЛУ МВД на транспорте.

Севастополец никак не хотел успокоиться. Фото: скриншот с оперативного видео

Севастополец никак не хотел успокоиться. Фото: скриншот с оперативного видео

К нарушителю спокойствия подошли сотрудники патрульно-постовой службы. Попросили предъявить документы, но в ответ услышали поток нецензурщины и пьяный бред:

- Ты кто такой? Мне тридцать...мне сорок лет! А ты кто? Ты вот стоишь, сержат, а я тут... офицер! Я вас ненавижу, потому что вам только деньги, деньги, сорвать деньги...

В отношении мужчины составили административный протокол, оштрафовав его на 2500 рублей по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Пьяный дебошир в аэропорту Симферополя обматерил полицейских.Видео: Крымское ЛУ МВД на транспорте

Правда, одним штрафом дело может не закончиться: решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК РФ - за оскорбление представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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