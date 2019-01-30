Исчезновение капитана судна «Норд»: На Украине возбудили уголовное дело об убийстве

В связи с исчезновением капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко на Украине возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство" (ст. 115 УК Украины)

Как сообщают СМИ незалежной, дело ведет Главное управление Национальной полиции в Запорожской области. Производство открыли после заявления брата, у которого Владимир Горбенко проживал в Мелитополе.

Адвокаты объясняют, что возбуждение уголовного дела - всего лишь формальность, которая дает следователям больше полномочий для раскрытия преступления.

Напомним, на Украине пропавшего крымчанина обвиняют сразу по двум уголовным статьям. Его отпустили из СИЗО под залог, но каждую неделю он ездит в Херсон к следователю СБУ - отмечаться. Но пять дней назад он вышел из дома и исчез. С тех пор о нем ничего не известно.

Первым забил тревогу его адвокат Максим Могильницкий:

- Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит.

Защитники сразу же написали заявление об исчезновении капитана в прокуратуру и СБУ.

- Без ведома СБУ он попросту не мог исчезнуть, - уверен адвокат Максим Могильницкий и объясняет, что все исчезновение может оказаться простой провокацией. - Все обставляют так, будто Горбенко скрывается. А позднее это будет использовано как повод для взятия под стражу.

Владимира удерживают на Украине 10 месяцев, с 25 марта 2018 года, когда рыболовецкое судно «Норд», ходившее под флагом РФ, с 10 членами экипажа на борту, задержали украинские пограничники.

Власти незалежной захватили судно и не давали вернуться домой экипажу. По счастливой случайности 20 апреля коку Ирине Обориной и матросу Дмитрию Таразанову удалось сбежать из незалежной и вернуться домой.

30 октября вырвались из Украины и остальные члены экипажа: семерых россиян обменяли на украинских моряков с сейнера ЯМК-0041, задержанного у берегов Крымского полуострова за браконьерство.

Капитан же находился под подпиской о невыезде, жил у своих родственников в Мелитополе и Васильковском районе Киевской области, исправно посещал судебные заседания в Оболонском районном суде города Киева. На россиянина в незалежной завели сразу два уголовных дела: за незаконное пересечение границы и незаконный вылов рыбы.

Само судно «Норд» выставили на продажу, что грозит разорением керченскому рыбколхозу имени Первого мая. Сейнер – это единственно судно предприятия. И после возращения на родину, керченские моряки остались не у дел.

Рыбаки просят помощи у правительства региона и лично у главы РК Сергея Аксенова. Пока результата нет, но моряки надеяться, что с возвращением капитана, дело сдвинеться с мертвой точки.

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