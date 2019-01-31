"Кажется, кто-то ревнует": Фото Поклонской времен Крымской весны стало свежим мемом на западе

В канун пятилетия Крымской весны среди западных интернет-пользователей набирает популярность фото экс-прокурора Республики Крым, а ныне депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, сделанное на одной из ее первых пресс-конференций в Симферополе.

Пресс-конференция проходила 19 марта 2014 года, сразу после вхождения Крыма в состав Россиийской Федерации. Незадолго до этого Поклонская только заступила на должность главного прокурора новообразованной республики, успела дать первую пресс-конференцию - и сразу завоевала сумасшедшую популярность в сети.

Наталья Поклонская стала популярной в Японии

В Японии ее "превратили" в персонажа аниме, российские интернет-пользователи подхватили эстафетную палочку и стали рисовать огромное количество артов, комиксов и мемов о Наталье Поклонской, которые мгновенно разлетались по социальным сетям.

Россияне тоже подхватили волну "мемопроизводства"

Наталью Поклонскую часто сравнивали с прокурорами других стран, в том числе - Украины.

Поклонская разительно отличалась от новой власти незалежной

Следующий выход к прессе тоже стал "сырьем" для мемов, демотиваторов и прочих интернет-приколов. Имя мужчины с недовольным лицом, который сидит рядом с Поклонской, пять лет спустя вряд ли смогут вспомнить даже те журналисты, которые были в зале.

О том, как найти правильную кнопку "Загрузить"

Наталья Поклонская была единственной личностью, которая интересовала представителей СМИ, а они съехались на полуостров отовсюду. На снимке видны микрофоны всех федеральных каналов, региональных медиа.

Я / Моя собака, девушки на улице

Автор легендарного снимка - фотограф Никита Перфильев из издания «Kazanfirst».

Одинокие отцы / Одинокие матери

Новое дыхание снимок, сделанный в 2014 году, получил недавно на популярном сайт Reddit.

- Она кажется знакомой, - задаются вопросами западные пользователи. - А, да это же та девушка-прокурор из Крыма!

Лента комментариев тянется бесконечно:

- Ох уж эти русские!

- Одна фотография, чтобы описать весь интернет.

- Похоже на Джоуи и Рейчел из сериала "Друзья".

- Он выглядит таким разочарованным, мне прямо плохо.

- Кажется, кто-то ревнует...

- Русская сила.

- Можно мне один из них (микрофон, - ред.)? Нет!

Парни в депрессии / Девушки в депрессии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ну все, капец, фашисты пришли натуральные!»: Поклонская рассказала, как уехала из Киева после Евромайдана

Первый прокурор российского Крыма поделилась воспоминаниями о перевороте на Украине и первых днях Крымской весны (подробнее)

Поклонская: Храню дома материалы по крымским бандам 90-х, уже пригодились

Экс-прокурор заявила, что визита бандитов на дом не боится (подробнее)

Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежом!

Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж-юрист Иван Соловьев в откровенном интервью «КП» поделились, как им не дали бороться с коррупцией среди думцев (подробнее)

Наталья Поклонская стала экскурсоводом в день рождения Николая II

Депутат Госдумы показала школьникам Ливадийский дворец (подробнее)

«Перестаньте позорить себя»: Поклонская ответила на отказ Общественной палаты РК переименовывать улицы имени Войкова

Депутат хотела убрать имя "террориста и убийцы" в населенных пунктах Крыма (подробнее)