2019-02-07T11:09:48+03:00
Политика

Депутаты посоветовали украинским послам учить историю, а не возмущаться по поводу карты с российским Крымом

Французское информагентство AFP изобразило полуостров в составе России
Надежда ДАЦЮК
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На Украине в очередной раз возмутились по поводу карт с российским КрымомНа Украине в очередной раз возмутились по поводу карт с российским КрымомФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму украинским послам посоветовали изучать историю и карту мира в ответ на возмущения по поводу публикации французского агентства AFP карты с РК в составе России.

Инфографика с российским Крымом иллюстрирует страны, которые поддерживают правительство Венесуэлы. Изображение опубликовали на странице агентства в Твиттере, на что украинские послы во Франции потребовали удалить иллюстрацию.

- Несмотря на многочисленные пояснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной территории Крыма, - говорится в сообщении посольства Украины во Франции.

- Украинским послам делать нечего. Они то возбуждают уголовные дела в отношении людей, которые хотят мира на Украине, то формируют уголовно-преступные элементы для уничтожения политических оппонентов в ходе предстоящей избирательной кампании президента. Весь мир уже признал Крым, только послы Украины не признают. Пусть они начинают изучать историю древнего мира, а вообще с законов Хамураппи. Все закончится тем, что они наконец-то получат тройки при сдаче государственных экзаменов по политической карте мира. Думаю, что когда-то это будет, и до них дойдет, что нужно книжки читать, - выразил свое мнение "Комсомольской правде - Крым" первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс.

- Крым находится в составе Российской Федерации. Французы все делают правильно, - в свою очередь высказался КП-Крым депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов. - Когда-то может такое случиться, что и Украина войдет в состав РФ и будет единое государство как Советский Союз. Украинцы ведут себя как в пословице «дурак мыслями тешится».

По его словам, появеление трезвого отношения к российскому Крыму на международной арене способствует постоянное посещение полуострова делегациями из стран Европы.

- В прошлом году представители больше ста государств были у нас в гостях. В этом году делегация англичан будет здесь впервые, если им кислород не перекроют. Нужно ждать, чтобы прошло время, и Крым постепенно признают российским, - добавил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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