В Азовском море российские спасатели эвакуируют с судна украинского моряка

В Азовском море с сухогруза эвакуируют украинского моряка. Второму механику сухогруза "Канопус" стало плохо.

- У него острая почечная колика, - рассказали "Комсомольской правде - Крым" в морском спасательном подцентре "Тамань". - Судно перешно в якорную стоянку порта "Кавказ", сейчас направляется катер с представителями пограничников и агентом для снятия больного и доставки в лечебное учреждение города Темрюка.

Судно "Канопус" - сухогруз под флагом Сент-Винсента, следовал из Темрюка в Турцию.

Инцидент произошел недалеко от Керченского пролива.

Ранее российские спасатели оказали помощь экипажам двух танкеров-газовозов "Маэстро" и "Канди", которые вечером 21 января загорелись в нейтральных водах посреди Черного моря.

На борту в общей сложности находилось 32 человека - граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12, еще 10 человек обнаружили в воде мертвыми, остальные 10 - до сих пор числятся пропавшими без вести.

Выживших доставили в Керчь, где им оказали всю необходимую помощь. Через несколько дней моряков выписали из больницы, они отправились домой. Документы взамен утерянных для них оформили посольства их стран. Генконсул Турции даже посетил Крым, чтобы встретиться со спасенными турецкими гражданами.

Танкеры до сих пор горят посреди Черного моря, их орошают водой. Спасатели ждут подходящего момента, когда можно будет безопасно подняться на борт.

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