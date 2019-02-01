В Крыму сотрудники ФСБ задержали лидера преступной группировки: у женщины нашли опий и 10 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму лидера преступной группировки. У женшины нашли и изъяли 300 свертков с наркотическими веществами и 10 миллионов рублей, которые, вероятно, она получила от продажи наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, 59-летняя женщина продавала опасные вещества в Симферополе, Евпатории, Алуште и Бахчисарае.

У нее в доме нашли ювелирные украшения и драгоценные камни. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по РК и Севастополю

Сотрудникам службы безопасности удалось задержать лидера группировки «с поличным».

- В ходе обыска у нее обнаружили свыше 300 свертков с наркотическим средством «ацетиллированный опий» и пластиковых колб с прекурсором «ангидрид уксусной кислоты», - добавили в пресс-службе.

Помимо денег в доме у подозреваемой нашли ювелирные изделия, драгоценные камни, документы на право собственности земельных участков, дорогостоящих квартир, частных домовладений, а также документы на обслуживание банковских счетов.

В Крыму задержали лидера преступной группировки.Сотрудники ФСБ задержали в КРыму лидера преступной группировки. У него дома нашли наркотики и 10 миллионов рублей. Видео: пресс-служба УФСБ РФ по РК и Севастополю

В отношении лидера группировки возбуждены уголовные дела по статье уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Она продавала наркотики по всему Крыму. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по РК и Севастополю

На данный момент продолжаются розыскные мероприятия для установления всех причастных к преступлению.

Напомним, в Севастополе разоблачили наркодилера, торговавшего «солями» через интернет: он закупал оптом крупные партии синтетического наркотика N-метилэфидрона и распродавал его в розницу. Кстати, с посредниками организатор не встречался, все инструкции и места закладок наркотиков передавались через обезличенные интернет-мессенджеры.

А в январе 2018 года сотрудники службы безопасности задержали украинского шпиона Леонида Каплуна, который собирал в Крыму информацию по заданию от СБУ. Ему поручили собрать и передать украинской спецслужбе информацию и дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов.

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