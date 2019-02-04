Провайдеры Крыма начали повышать цены на Интернет

Некоторые провайдеры, предоставляющие крымчанам подключение к Интернету, уже объявили о повышении цен.

- В условиях внезапного роста основных составляющих, напрямую влияющих на конечное ценообразование тарифов, аименно: удорожанием на 25% оптовой стоимости Интернет от магистрального оператора, повышением стоимости за аренду кабельных опор ГУП РК «Крымэнерго» и ГУП РК «Крымтроллейбус», повышением НДС, повышением стоимости топливно-энергетических и других материальных ресурсов, сообщаем, что с 01.02.2019 для жителей отдельных населенных пунктов мы вынуждены повысить стоимость на услуги предоставления доступа к Сети Интернет, - сообщили на официальном сайте крупного интернет-провайдера Крыма.

Также в компании добавили, что повышение тарифов до экономически обоснованного уровня является необходимой мерой.

Ранее министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов сообщал, что цены на услуги крымских интернет-провайдеров в Крыму вырастут с 1 марта.

Он отметил, что это связано с повшением интернет-трафика на 25% у основных магистральщиков "Миранда-медиа" и "Южные магистральные линии связи.

- Все провайдеры отмечали, что цена на интернет услуги не повышалась с 2015 года. Растут цены на горюче-смазочные материалы, электроопоры, канализационные каналы, - пояснял чиновник.

Таким образом, в городе цена на интернет увеличится на 30%, а в селе - на 35%. Все провайдеры, по словам министра, должны сообщить абонентам структуру повышения тарифа и поставить пользователей в известность, за счет чего повышается плата за услугу.

В 2015 году подорожание интернет-трафика в компаниях объяснили ростом цен на аренду офисов, «коммуналку» и оборудование.

Напомним, с июля 2017 года в Крыму перестали закупать интернет-трафик из Украины, поскольку в незалежной демонтировали оптоволоконные связи с полуостровом. В то же время ключевой оператор фиксированной связи в Крыму "Миранда-медиа" начал закупать трафик у "Ростелекома" , где цены на порядок выше. Потому уже в августе 2017-го "Миранда-медиа" рассылала сообщения интернет-провайдерам о повышении стоимости интернет-трафика. Но в течение нескольких дней вопрос повышения цен заинтересовал Минкомсвязи РФ. Былонайдено компромиссное решение, по которому «Миранда-медиа» отложила повышение цены, так как получила скидку на закупку трафика у «Ростелекома».

Крым связан с материковой частью России двумя волоконно-оптическими линиями связи общей пропускной способностью 12 терабайт. Первую линию проложили к полуострову в апреле 2014 года, вторую - в начале июля 2017 года.

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