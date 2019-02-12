Фотоконкурс "Комсомолки": Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2019

"Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2019". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоит победы!

Выбираем 7 победителей - по одному в каждой номинации (см. ссылки для голосования ниже).

Редакция отобрала свой перечень претендентов на звание самого мужественного и успешного крымчанина из числа известных в медиа персон, но вы можете предложить и своих кандидатов! Для этого воспользуйтесь формой для загрузки фото внизу страницы с голосованием.

Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Ссылки для голосования. Нажимайте и выбирайте лучших:

Депутаты

Чиновники

Силовики

Спортсмены

Артисты

Бизнесмены и управленцы

Журналисты, пиарщики и блогеры

Итоги подводим 25 февраля в 16.00. Победителей выбираем по количеству набранных голосов. Они получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки. Кроме того, каждый из победителей станет героем развернутого материала, который выйдет в КП-Крым!

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БАХЧИСАРАЙСКИЙ ПАРК МИНИАТЮР

В Бахчисарайском парке миниатюр Вы увидите 86 историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма в масштабе 1:25 и будете понимать, с чего начать знакомство с Крымом. А для детей более 300 любимых мультипликационных героев в натуральную величину с зоной детских развлечений и фудкортом, а также большой и красивый настоящий зоопарк для всей семьи, где животных можно кормить. Это самый большой парк миниатюр в Крыму.

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