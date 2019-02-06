В Крыму назвали спекуляцией предложение Януковича голосовать за украинского президента

В Крыму не одобрили предложение экс-президента Украины Виктора Януковича предоставить возможность жителям полуострова голосовать на выборах президента Украины.

- Украинские власти хорошо понимают, что все те люди, которые выехали за пределы Украины - это их оппоненты и те, которые не могут эту власть полюбить. Можно сейчас спросить Порошенко и компанию: "Крым – украинский? Сколько украинцев живет в Крыму? Предоставьте им возможность, пусть они проголосуют за украинскую власть". Какой, интересно, они дадут нам ответ, - заявил Виктор Янукович на пресс-конференции.

- Лично моя позиция, что крымчанам, безусловно, не нужно участвовать в выборах президента Украины, открывать здесь какие-то участки, ведь на сегодняшний день Крым с Украиной ничего не связывает. В Крыму в этом году пройдут свои выборы в рамках всех уровней власти республики, где крымчане будут принимать участие, - выразил свою точку зрения в комментарии "Комсомольской правде - Крым" депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По его мнению, Крым - предмет спекуляций в предвыборной кампании на Украине:

- Предложение Януковича носит спекулятивный характер и не более того. Он понимает, что Порошенко не получит поддержки среди украинцев, проживающих на территории России. Именно поэтому Киев отказался открывать избирательные участки в России на предстоящих выборах главы государства. В России находится огромное количество граждан Украины, которые, естественно, не поддерживают действующего президента.

Политолог Владимир Джаралла увидел двусмысленность в словах Януковича:

- Президент Янукович прославился во время своего правления употреблением не к месту фраз и слов, поэтому, можно было бы просто назвать это примером его печально известного "ораторского искусства". Но здесь есть и иной смысл, не столь безобидный. Открытие избирательных участков Украины в Крыму было бы признанием того, что это ее территория и здесь находятся ее граждане, а это не так. Мы - граждане России, и сделали свой выбор пять лет назад окончательно и бесповоротно. Другое дело, что Янукович хотел подчеркнуть, что поддержки у Порошенко нет никакой, что правда, но сделал это очень неуклюже, как впрочем и всегда. Печальная судьба правителя, упустившего власть - быть объектом презрительных насмешек, - заявил КП-Крым эксперт.

На Украине предвыборная кампания началась 31 декабря. 4 февраля закончилась регистрация кандидатов в президенты, избирательная комиссия зарегистрировала 28 кандидатов. По предварительным данным, в предвыборной гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский - его поддерживают 19% украинцев. На втором месте - 18% - депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

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