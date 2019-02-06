2019-02-06T15:32:12+03:00
Общество

"Услышала крики, бросилась в погоню": Студентка из Симферополя помогла задержать грабителя-рецидивиста

21-летняя девушка бежала за преступником целый квартал, догнала и вцепилась в него мертвой хваткой [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Алина Исаенко - настоящая героиня.Алина Исаенко - настоящая героиня.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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- Вечером с подружкой гуляли по Симферополя. На часах всего полвосьмого – время детское. Идем, говорим о том, о сем, а тут крики: "Помогите, спасите, воруют!" – рассказала «Комсомольской правде - Крым» 21-летняя студентка Медакадемии КФУ Алина Исаенко. – Вижу: на остановке возле первой гимназии девушка как-то странно на лавочке сидит между двух мужчин, между ними идет какая борьба. И тут один из мужчин стремглав несется в нашу сторону. Почему я так среагировала, не знаю, видимо какой-то инстинкт сработал, что нужно помочь, но бросаюсь к бегущему. Сталкиваемся. Хватаю его за руку, а в ней телефон, который он отобрал у девушки. Мужчина отталкивает меня и несется дальше - я за ним. Через квартал мне на помощь пришла какая-то незнакомая женщина, которая тоже ввязалась в погоню. И мы уже вдвоем вцепились в грабителя.

На помощь дамам подоспели патрульные. Полицейские скрутили грабителя и привели в участок. Оказалось, что Алина задержала матерого преступника, который уже не раз побывал в местах не столь отдаленных.

Отважную студентку наградил глава МВД Крыма Олег Торубаров. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Отважную студентку наградил глава МВД Крыма Олег Торубаров.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Дело было 28 января. А в среду, 6 февраля, девушка принимала цветы, подарки и грамоту от главы МВД Крыма Олега Торубарова, который приехал в медицинскую академию КФУ, чтобы наградить отважную студентку.

Задержанный, оказался преступником-рецидивистом. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Задержанный, оказался преступником-рецидивистом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Чувство страха пришло потом, когда узнала, что это рецидивист, - призналась после награждения Алина. - Мало ли что могло случиться, а если бы у него был нож?! Но тогда я не думала об этом, просто во мне проснулось повышенное чувство справедливости: нельзя людей бросать в беде, вот я кинулась на помощь. Родители, когда обо всем узнали, то похвалили за мужество, а потом поругали - за риск.

Отвага и чувство справедливости передались Алине от родных: отец в Афганистане воевал, а брат служит в полиции.

- Мой брат здоровый, - девушка разводит руками над головой, - рост два метра. И в детстве, а я родом из Севастополя, мы с ним постоянно в походы ходили, по горам лазили. А специально единоборствами никогда не занималась. Правда приемами с самообороны знакома, но после этого ЧП подумаю о покупке электрошокера или газового баллончика – мало ли еще с чем придется столкнуться, - говорит студентка.

По стопам брата Алина Исаенко не пошла и о работе в полиции не думает. Учится на врача-педиатра.

- Я детей люблю, - улыбнулась героиня.

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В Симферополе 21-летняя девушка задержала преступника-рецидивиства.Вечером, 28 января, студентка Медакадемии КФУ Алина Исаенко прогуливалась по центру города с подружкой. Когда она увидела, что на остановке у девушки два подозрительных типа отбирают телефон, то кинулась на выручку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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