Трассу Алушта-Судак отремонтируют: На это выделили 3 миллиарда рублей

Из федерального бюджета Российской Федерации на реконструкцию трассы Алушта-Судак в Крыму выделили 3 миллиарда рублей. Дорожные работы начнут в следующем году. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Но он отметил, что трассу расширить не удастся.

- Реконструкция планируется, более 3 миллиардов рублей, это поддержано правительством Российской Федерации. Мы сделаем современную дорогу, она будет оборудована «отбойниками», но расширишь ее практически нигде нет возможности, только отдельные участки. Скорее всего, строительно-монтажные работы начнутся в 2020 году, - добавил Аксенов.

В свою очередь министр транспорта республики Сергей Карпов добавил, что при проектировании обнаружили те участки, где трасса разрушается вследствие оползней. Именно их и отремонтируют в первую очередь.

- В рамках текущего года мы приведем дорогу в нормальное, в проездное состояние. Мы сделаем инженерные защиту, в нормальное состояние приведем аварийные участки и сделаем проектную документацию, резюмировал Карпов.

Кстати, в Крыму заканчивается ремонт на трассе Гончароное-Ялта. Там проезд откроют уже к концу февраля. Дорогу ремонтируют 26 человек и 14 единиц специализированной техники.

Следующий этап - ремонт дороги через Орлиное до Байдарских ворот и границы с Республикой Крым. Привести в порядок эти участки планируют до конца года.

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