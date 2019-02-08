Поручил разобраться: Кадыров прокомментировал задержание помощника постпреда Чечни в Крыму

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление в средствах массовой информации о задержании заместителя поспреда республики в Крыму, в городе Саки.

Как пишут СМИ, причиной инцидента стал «отказ передать долю бизнеса», при этом у самого помощника, Мурада Саидова, изъяли стрелковое оружие и боеприпасы.

Как написал Кадыров на своей официальной странице «Вконтакте», в случившемся разбираются депутаты Госдумы РФ Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев.

- Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку. По полученной информации изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы, - дополнил Кадыров.

Он отметил, что в стране у населения «миллионы единиц травматического и охотничьего оружия». При этом владение им и ношение не является преступлением.

- Оба участника инцидента чеченцы, длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения, ни с кем из посторонних лиц не вступали в конфликт. Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом, - подчсеркнул глава Чечни.

Он добавил, что Саидов был одним из помощником поспреда на общественных началах.

По неподтвержденным данным крымского блогера Александра Талипова, задержание произошло в ночь с 5 по 6 февраля в ресторане «Встреча». Конфликт возник между группой чеченцев и местным бизнесменом, произошла драка. При этом сотрудники полиции задержали порядка 11 человек. У них нашли при себе оружие и даже золотой пистолет.