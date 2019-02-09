2019-02-09T10:31:59+03:00
Политика

«Попытка Порошенко удержаться в кресле президента»: в Крыму прокомментировали учения Минобороны Украины

Стрельбы украинских зенитно-ракетных установок пройдут на границе с полуостровом
Александра КОРШУНОВА
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Государственный Совет Республики КрымГосударственный Совет Республики КрымФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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Министерство обороны Украины анонсировало проведение учений на границе с Крымом в Херсонской области, на полигоне Ягорлык. Сообщается, что там пройдут стрельбы зенитно-ракетных установок уже в феврале.

- На 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой ЗРК «Бук-М1», ЗРС С-125, С-300П / ПТ / В1. Будет проведено более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил, - указано на сайте министерства.

В свою очередь в Крыму такие решения украинских властей назвали не более, чем попыткой нынешнего президента Петра Порошенка удержаться у власти.

Депутат Госсовета РК Юрий Гемпель уверен, что жителям полуострова бояться нечего, ведь Вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают полную безопасность.

- Я убежден в том, что жителям Крыма бояться нечего. Потому, что Вооруженные силы Российской Федерации в состоянии обеспечить полную безопасность граждан, проживающих в Крыму. И еще, тут нужно опасаться не оружия со стороны украинских властей…Я думаю, что это все идет в контексте предвыборной компании Петра Порошенко. Это, наверное, единственный шанс у него остаться в кресле президента. Подобные провокации и, Керченская в том числе, связана с предвыборной компанией. Такие учения как они проводят, прежде всего, опасны для них самих. Поскольку Минобороны и вообще военные в Украине допустили ряд серьезных провалов в учениях: это гибель и военнослужащих и, самолета в свое время. Конечно, следовало бы предостеречь наших соседей от подобных учений рядом с нашей границей, - подчеркнул Гемпель.

Напомним, в ноябре 2018 года украинские корабли вошли в территориальные воды Российской Федерации и двинулись к Керченскому проливу без предупреждения. Ни на какие требования российских властей военные не реагировали. Крымские пограничники задержали корабли и 24 членов экипажа, среди которых оказались сотрудники Службы безопасности Украины. Уже после допросов моряки признались, что шли на провокацию намеренно. Их обвинили в нарушении ст. 322 УК РФ - незаконном пересечении российской границы. Суд избрал арест в качестве меры пресечения, сейчас все задержанные находятся в московском СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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