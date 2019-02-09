На помощь дельфинам: В Крыму спасли животных после разгерметизации бассейна

В Алуште 9 февраля произошла разгерметизация бассейна, в котором на тот момент находились дельфины. Вся вода из него вытекла на улицу.

Вся вода из бассейна вытекла на улицу. Фото: пресс-служба МЧС РФ по РК

После звонка в чрезвычайные службы на место незамедлительно прибыли спасатели.

По приезду они с помощью мотопомпы откачали воду, а двух дельфинов перенесли в безопасную зону.

Спасатели перенесли дельфинов в безопасное место. Фото: пресс-служба МЧС РФ по РК

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Крыму, специалисты соблюдали все меры предосторожности, «чтобы не навредить животным и не добавить еще большего испуга».

Сотрудники МЧС действовали осторожно, чтобы еще больше не напугать животных. Фото: пресс-служба МЧС РФ по РК

В свою очередь начальник МЧС РФ по Крыму Александр Еремеев отметил, что спасатели всегда готовы оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.

- За многие годы существования чрезвычайного ведомства крымские спасатели скопили немало историй спасения братьев наших меньших. Ведь тяжело оставаться равнодушным, когда помочь животным больше некому, - рассказал Еремеев.

Напомним, в Гагаринском парке Симферополя пенсионер с помощью катамарана спас собаку, которая провалилась под лед. Мужчина в тот день спокойно прогуливался по парку, пока не увидел тонущее животное. Тогда он попросил у сотрудников плавсредство и поехал на помощь дворняжке. Мужчине очень долго пришлось пробивать лед катамараном из-за больных коленей, но он смог добраться к собаке и вытащил беднягу на берег.

А недавно в Симферополе спасли кошку, которая просидела в вентиляционной трубе три недели. Жители дома посмотрели в интернете информацию и соорудили ящик-ловушку с хитро закрепленной едой, отдельной веревкой для закрытия дверцы, с фонарем и даже видеокамерой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попросил взаймы катамаран: В Симферополе мужчина вытащил из-подо льда дворняжку

Выбраться самостоятельно у собаки не было сил (подробнее).

«Мучения твои закончились! Выпускаем!»: Кошка провела в вентиляционной трубе три недели

Крымчане спасли животное с помощью хитроумной котоловушки (подробнее).