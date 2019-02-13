"Он вцепился мне в горло": Обвиняемый в избиении человека Шабанов рассказал свою версию конфликта

Экс-директор горпарков Симферополя Александр Шабанов наконец-то озвучил свою версию конфликта, из-за которого оказался на скамье подсудимых. "Комсомольская правда - Крым" следит за разбирательством.

"ЧАСТИЧНО ПРИЗНАЮ"

Напомним, Шабанова обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений заместителю директора МУП "Объединение парков культуры и отдыха" Олегу Батищеву. Потерпевший утверждает, что его избили палкой. В результате мужчине удалили селезенку, и он требует отправить своего обидчика в тюрьму.

До суда Александр Шабанов находится под домашним арестом, и свою позицию озвучил только на очередном заседании в Железнодорожном районном суде Симферополя.

- Частично признаю, что был конфликт и каким-то образом я, возможно…, - последние слова Шабанов произнес невнятно, никто из сидящих в зале их не расслышал.

- Могли ли вы причинить те повреждения, что привели к удалению селезенки? – уточнил судья.

- М-м-м, возможно... - ответил обвиняемый.

Шабанов объяснил, что весь сыр-бор случился из-за мусора: дворники работали спустя рукава, и ему пришлось указать на недочеты Олегу Батищеву. Напомним, потерпевший был замруководителя МУП "Объединение парков культуры и отдыха", на балансе которого находились государственные аттракционы в Гагаринском парке - а парк, в свою очередь, находился в ведении Александра Шабанова.

- За аттракционы отвечаешь, а там ветки наваленные. Убери! А он мне в ответ - не твое дело, ты малолетка и у тебя на голове корона! Пойдем, я тебе объясню! - рассказал на суде обвиняемый.

По словам Шабанова, он с Батищевым пошел к автодрому в дальнем углу парка. Олег Батищев, как утверждает обвиняемый, поднял палку с земли и спросил, мешает ли она Шабанову, а потом набросился на директора горпарков с кулаками. Завязалась драка, и противники оказались на земле.

Александр Шабанов даже встал на четвереньки перед судьей, показывая как было дело. По словам подсудимого, Батищев вцепился ему в горло, стал душить, ударил в пах, и ему пришлось сдаться: мужчины немного "остыли", отряхнули одежду и сели перекурить на бревно.

Вдруг в зале возник шум. Судья сделал замечание жене Батищева - Ирине:

- Ухмыляться будете дома, общаясь с супругом и ребенком. Я вас призываю к порядку, а иначе буду вынужден удалить из зала суда!

"Я ТОЛЬКО ЗАЩИЩАЛСЯ!"

В суде наступила тишина, и экс-директор городских парков довел свое повествование до конца. Он повернулся к Батищеву:

- Мне конфликт не нужен. У меня много грамот, восемь парков объединил и привел в порядок. А теперь я восемь месяцев отсидел дома, нет меня и в парках! Хватит, Олег, ты своего добился, может, все-таки расскажешь правду?!

Потерпевший молчал.

Шабанов пожаловался, что пытался сразу помириться, но Батищев даже слушать не стал, а запросил 12 миллионов рублей:

- Таких денег у меня нет, - отметил бывший директор городских парков. - Инициатор конфликта - Олег, он нецензурно выражался.

Подсудимый заверил, что лишь защищался и не хотел покалечить Батищева.

Под "занавес" заседания потерпевший и обвиняемый показали судье фотографии синяков, по их словам, полученных после драки.

- Повреждения Шабанов мог при падении получить. Я мастер спорта по боксу и если стал бить, то мало ему не показалось бы, - заметил Батищев. – Почему удар пропустил? Просто не ожидал, что Шабанов на меня нападет.

ТЯЖКИЙ ИЛИ СРЕДНИЙ?

Ранее на суде выступали два судмедэксперта. Один из них, снимавший побои с Олега Батищева, рассказал, что судя по синякам, пострадавшего били не руками или ногами, а предметом цилиндрической формы (в уголовном деле проходит дубинка, – ред.).

Правда, эксперт не смог четко ответить, когда именно мужчина получил удар: повредить внутренние органы могли и в день инцидента, и ранее.

Защита обвиняемого высказала сомнения:

- Действительно ли Батищев попал в больницу из-за того, что поскандалил с Шабановым? Вдруг его стукнули по боку раньше или позже? Удаление селезенки – это тяжкий вред здоровью, а может, средний?

Адвокат Шабанова пригласил независимого судмедэксперта с материка. Приезжий специалист заявил, что синяк на боку Батищева и разрыв селезенки, возможно, не связаны между собой. Да и вообще, не сильно уж он и пострадал.

- Однозначно тяжкий вред здоровью не дал бы, средний - может, - сказал он на заседании.

- Ты вообще бы ничего не дал! - не сдержался Батищев.

Позднее защита подсудимого подала ходайство о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы, которая, возоможно, покажет, что здоровью потерпевшего нанесен средний, а не тяжкий ущерб. Также адвокат предложил провести медосмотр Батищеву "на наличие заболевания, способствующего разрыву селезенки". Может, селезенка сама по себе лопнула?!

Судья решил, что никакой необходимости в повторном обследовании нет, ходатайство отклонили.

Рассмотрение дела продолжается.