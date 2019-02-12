В Севастополе отметят 30-летие вывода войск из Афганистана

В пятницу, 15 февраля в городе-герое Севастополе планируется провести мероприятия в честь 30 - летия завершения выполнения задач 40-й армии в Афганистане.

По информации пресс-службы Черноморского флота в этот день пройдет:

9.45 - 10.30 Служба поминовения погибших во Владимирском Соборе (улица Суворова,3)

10.50 - 11.20 К мемориалу военнослужащих, погибшим в Афганистане, возложат венки и цветы (улица Ленина, сквер воинов-интернационалистов)

11.20 – 12.00 Колонна из бронеавтомобилей Рысь, БТР-ов и духового оркестра из состава бригады разведки ЧФ пройдет от Сквера Воинов-интернационалистов до площади Нахимова

12.00 – 13.00 Возле Вечного огня состоится торжественный митинг, прохождение Почетного караула и возложение цветов и венков

13.30 – 16.00 В Доме офицеров Флота намечено провести торжественное собрание и праздничный концерт, приуроченный к 30-летию завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане.

В пятницу севастопольцы и гости города также смогут воочию увидеть современную технику. На площади Нахимова можно будет потрогать руками и сфотографироваться рядом с образцами военной техники и вооружения, комплексами беспилотного летательного аппарата. Особый интерес наверняка вызовет и обмундирования военнослужащих - комплект «Ратник».

Напоминаем, что из-за мероприятий посвященных выводу войск из Афганистана, автолюбителей ждут временные неудобства: в городе-герое введут ограничения для движения транспорта.

Запрет заработает 14 февраля в 20.00 часов. Перестанет действовать 15 февраля в 14.00. "Кирпич" повесят на площади Нахимова, Суворова, улице Ленина, проспекте Нахимова. Также в зону ограничения движения автомобилей попадет и площадь Лазарева.

Правда, в пресс-службе правительства города-героя Севастополя, отметила, что делается исключение для экстренных служб - "Скорая помощь", "Полиция" и пожарная служба. Не распространяется табу и на участников мероприятий.

15 февраля с 10.30 до 12.00 будут действовать ограничения движения транспорта от площади Суворова - улицы Ленина - проспекта Нахимова - площади Лазарева.