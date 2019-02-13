2019-02-13T19:38:57+03:00
Общество

Севастопольский винзавод отметит праздник виноградарей «Трифон Зарезан»

Торжество посвящено покровителю виноградарей и садоводов святому Трифону
Степан ОСТИНОВ
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В программе праздника проведение молебна в честь святого Трифона, а также выборы Короля виноградников на прошлый сезон/Фото: пресс-служба агрофирмы "Золотая Балка".В программе праздника проведение молебна в честь святого Трифона, а также выборы Короля виноградников на прошлый сезон/Фото: пресс-служба агрофирмы "Золотая Балка".
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Севастопольская агрофирма «Золотая Балка» проведет ежегодный праздник обрезки виноградной лозы «Трифон Зарезан», посвященный покровителю виноградарей и садоводов святому Трифону.

Празднования пройдут завтра, 14 февраля. Именно в этот день стартуют полевые работы нового сезона.

Также 14 февраля подрезают виноградную лозу, чтобы получить осенью хороший урожай.

В программе праздника проведение молебна в честь святого Трифона, выборы Короля виноградников на прошлый сезон, который официально объявит начало полевых работ на весь год.

Также пройдет обряд первой обрезки лозы, награждение победителей конкурса обрезчиков лозы среди виноградарей агрофирмы, а также выступление творческих коллективов виноградарей «Золотой Балки».

- Отметим вместе День всех влюбленных в прекрасный крымский виноград, в благодатную крымскую землю и в великолепные вина, рожденные в севастопольском терруаре, - призывает пресс-служба «Золотой Балки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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