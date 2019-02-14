Детские сады Симферополя: Сколько мест откроют в 2019 году

Власти Симферополя то и дело рассказывают, что в крымской столице открывают новые детские сады. В этом году в дошкольных учреждениях планируют создать аж 500 новых мест. И это при том, что в очереди сейчас находятся 9 тысяч человек. С такими темпами, проблему решат только через 18 лет.

- Очередь в детские дошкольные учреждения: в городе сейчас 6500 детей в возрасте от 3 до 7 лет и 2500 детей в возрасте от 2 до 3 лет, - сообщила заместитель главы администрации Симферополя - начальник управления образования Татьяна Сухина.

По ее словам, за последние 5 лет в городе окрыли всего 6 модульных детсадов вместимостью от 100 до 120 мест каждый. Что касается 2019 года, 500 новых мест откроют в 5 модульных детских садах. Кстати, в эксплуатацию их еще не сдали.

Новые детсады будут находиться по следующим адресам:

- пер. Гавена, 5а (территория детсада «Ландыш»)

- просп. Победы, 176 (на базе средней школы № 6)

- ул. Ростовская, 16 (на территории средней школы № 18)

- ул. Тарабукина, 37 (на базе средней школы № 26)

- ул. М. Жукова, 19 (на базе детсада «Жар-птица»).

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