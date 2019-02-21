Никаких последствий не будет: Намерение Украины судиться из-за Крымского моста назвали очередной спекуляцией

Намерение украинской прокуратуры обратиться в Международный уголовный суд из-за строительства Крымского моста – это спекуляция в рамках предвыборной кампании на Украине. Такое мнение «Комсомольской правде-Крым» высказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

- Это спекуляция в рамках предвыборной кампании на крымской теме, которая звучит у каждого кандидата. Убежден, что действующий президент Украины Петр Порошенко – инициатор обращения в суд. После завершения строительства Крымского моста завершилась логистическая интеграция полуострова в состав РФ, потому этот объект беспокоит украинскую элиту регулярно. Они ведь угрожали подрывом и постоянно говорят, что мост разрушается, - отметил Ганжара.

Также депутат добавил, что никаких правовых последствий решение Международного уголовного суда нести не будет:

- На Украине постоянно пытаются изменить реальную действительность, особенно в сознании своих граждан. Но если часть украинской элиты пребывает в действительно неадекватном состоянии с точки зрения того, что они говорят и пытаются сделать, то мировое сообщество прекрасно все понимает. Даже если суд примет решение, что строительство моста было незаконным, это никак не повлияет на его эксплуатацию и развитие полуострова.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, иск Украины – это еще одна предвыборная PR-акция украинского президента:

- Россия не является государством-участником Международного уголовного суда. К тому же, я не исключаю того, что в будущем могут сложиться обстоятельства, из-за которых Москва может отозвать свою подпись под Римским статутом. Иск Украины - это еще одна предвыборная PR-акция украинского президента Петра Порошенко. Если бы Киев серьезно относился к этому иску, то он бы, как минимум, инициировал его, не дожидаясь избирательной кампании. Вчерашнее антикрымское выступление Порошенко в ООН и иск Киева в МУС вписаны в предвыборную антироссийскую стратегию украинского президента. В ближайшем будущем стоит ожидать новых антироссийских инициатив Украины. До даты выборов их число будет расти как грибы после дождя.

Еще в 2017 году Порошенко грозился подать в суд на Россию за нанесение "экологического ущерба" из-за строительства моста. Украинская прокуратура возбуждала уголовное дело по статье "нарушение правил экологической безопасности".

Напомним, автомобильную часть Крымского моста открыли 15 мая 2018 года с участием президента РФ Владимира Путина, с 1 октября запустили движение грузовиков. Железнодорожную часть планируют открыть в декабре 2019 года. Старт продажи билетов на поезда - 9 декабря.

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