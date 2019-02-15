В Крыму арестовали задержанных членов запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир»*

В пятницу, 15 февраля, Киевский районный суд в Симферополе на два месяца арестовал трех крымчан, которых подозревают в участии в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*

Как сообщили адвокаты всех трех подозреваемых, суд избрал их подзащитным меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

- Закончилось судебное заседание. Как и других двух фигурантов данного дела, избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 13 апреля, - сообщил адвокат третьего задержанного Эдем Семедляев.

Напомним, в четверг, 14 февраля, сотрудники ФСБ провели обыски у трех жителей Красногвардейского района, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. После этого подозреваемых задержали. Их обвиняют в «участие в деятельности террористической организации» (ч.2 ст.205.5 УК РФ).

У них нашли и изъяли литературу экстремистской направленности, компьютерную технику и средства связи

В случае, если их признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы.

В Крыму членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задерживают регулярно. В Украине данная организация существует совершенно легально, поэтому до вхождения полуострова в состав РФ "хизбы" успели собрать в Крыму довольно много сторонников. Власти даже разрешали им проводить митинги в общественных местах. Так, в 2013 году «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» провела массовую акцию во дворе Ханского дворца в Бахчисарае, где открыто призывали крымчан ехать в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГИЛ* - еще одной террористической организации, запрещенной в России.

СПРАВКА "КП"

*Хизб ут-Тахри р аль-Ислами - международная террористическая организация. Сами себя участники называют партией. Основана в 1953 году. Члены организации выступают за создание в мире исламского государства - халифата. В России организация запрещена с 2003 года. Во многих странах мира "хизбы" так же вне закона, в частности - в США, Германии и многих мусульманских странах.

*ИГИЛ - международная террористическая организация. Запрещена в РФ.

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