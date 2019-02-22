В Симферополе прошел молодежный флешмоб и открылась фотовыставка «Крым.Про героев»

В центре Симферополя 22 февраля открылась фотовыставка «Крым.Про героев».

ставка всероссийского фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто» организована в третий разФото: Виталий ПАРУБОВ

В презентации участвовали первые лица Крыма, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, действующие Герои РФ, руководители и представители национально-культурных автономий, представители молодежных организаций.

Фотовыставку открыли первые лица КрымаФото: Виталий ПАРУБОВ

Затем прошел молодежный флешмоб.

Участники флешмоба танцевали на центральной улице городаФото: Виталий ПАРУБОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил Героев России, гостей и участников проекта за проведение данной акции, отметил важность проведения подобных патриотических мероприятий.

Уроженец Беларуси Виталий БартоховФото: Виталий ПАРУБОВ

- История России знает много непревзойденных примеров мужества и героизма. Можно сказать, что наша история пишется героями. Это люди разных национальностей, которые совершили свои подвиги не только на поле боя, но и в труде, в мирной повседневной жизни. Среди них есть и наши земляки. Всех их объединяют такие качества, как горячая любовь к Родине, готовность прийти на помощь людям, пожертвовать своими интересами, своим временем и комфортом ради высоких целей. Вам есть на кого равняться, с кого брать пример, - сказал глава Крыма.

Герой крымскотатарского народа Амет-Хан СултанФото: Виталий ПАРУБОВ

Также Сергей Аксенов поздравил присутствующих с наступающим Днем защитника отечества.