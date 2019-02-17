Как Крым и Севастополь отметили 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Крыму и Севастополе прошли мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля считается памятной датой с тех пор, как последний советский военный, генерал-лейтенант Борис Громов пересек мост над пограничной рекой, разделяющей СССР и Афганистан.

По традиции мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана в Севастополе начались с возложения венков и цветов к памятнику в сквере «Воинов-интернационалистов». Почтить память своих боевых товарищей пришли ветераны афганской войны.

Возложение цветов к памятнику в сквере "Воинов-интернационалистов"Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Затем в честь памятной даты десятки человек вышли на митинг по центральным улицам города до Мемориала защитников Севастополя на площади Нахимова.

Воины поучаствовали в митинге на техникеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Участие в митинге приняли вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев, спикер заксобрания Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы Дмитрий Белик, представители командования Черноморского флота, ветеранских и общественных организаций.

Воины-афганцы почтили память товарищей, погибших на войнеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На площади Нахимова горожане могли увидеть выставку военной техники. Здесь и автоматы Калашникова, и пулеметы, и гранатометы, и противотанковые мины времен Афганской войны и современное вооружение.

После молебна за погибших поставили свечиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Доме офицеров флота прошло торжественное собрание, где награди воевавших в Афганистане.

В Симферополе 15 февраля прошел митинг и торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Крымчанам, погибшим в Афганистане». Кроме того, прошло торжественное собрание и концерт в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым.

В честь памятной даты в городах Крыма прошли тематические уроки, выставки и митинги.

ЦИФРЫ

Война в Афганистане длилась десять лет. Она унесла жизни больше 10 тысяч советских воинов. Больше пяти тысяч крымчан исполняли военный долг в Афганистане. Из них 169 человек погибли, 3 пропали без вести, 187 стали инвалидами. Двое крымчан удостоены звания Героя Советского союза, 24 -награждены орденом Боевого Красного Знамени, 426 - Орденом Красной Звезды, 473 - медалью "За отвагу", 327 - медалью "За боевые заслуги". В Крыму проживает 700 ветеранов Афганистана.

Больше 350 севастопольцев прошли через Афганистан. 16 человек погибли при исполнении воинского долга, 52 севастопольца получили боевые награды и медали. Сейчас в Севастополе проживают около 800 воинов-интернационалистов, принимавших участие в Афганской войне.