2019-02-26T21:49:05+03:00
Общество

Из Максимовой дачи в Севастополе сделают футуристический объект

Власти намерены провести глобальную реконструкцию парка за 600 миллионов
Анна МЕЛЬНИКОВА
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За последние лет 20 власти не раз обещали привести «Максимку»За последние лет 20 власти не раз обещали привести «Максимку»Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА
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В Севастополе представили проект концепции реставрации и благоустройства территории природного парка «Максимова дача». Это место, где находятся древние усадьбы бывшего владельца, а во время Крымской войны базировался лагерь британской армии. Сейчас там разбросаны бутылки, мусор, а вода в бассейне, где в 1904 году обитали декоративные рыбки и раки, напоминает грязную заиленную лужу.

Сейчас дача - излюбленное место отдыха севастопольцев и их питомцев Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Сейчас дача - излюбленное место отдыха севастопольцев и их питомцевФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

За последние лет 20 власти не раз обещали привести «Максимку», как называют территорию местные жители, в порядок. Но руки пока так и не дошли.

- Это природный парк, особо охраняемая природная территория, тут очень много памятников истории. Одновременно это любимое место отдыха множества людей. Наша задача – сохранить удивительное место и сделать его комфортным для посещения, - прокомментировал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, осматривая территорию природного парка и добавил, что это только начало большого пути по восстановлению «Максимовой дачи».

Мусор нередко становится гостем исторического объекта Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Мусор нередко становится гостем исторического объектаФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

По проекту планируется создать несколько функциональных зон: рекреационную, научно-образовательную, зону отдыха и парковки, но при этом сохранить рельеф, исторические объекты и структуру парка.

Кроме этого заменят коммуникации, отремонтируют прогулочные дорожки и оздоровят 100-летние редкие зеленые насаждения.

Среди предложений также: архитектурная подсветка, создание футуристических мест отдыха (полуфантастический дизайн, ред.), амфитеатр под открытым небом.

Объект заложен в федеральную целевую программу развития Крыма. Предположительно, на реконструкцию потратят 600 миллионов рублей. Начать работы планируют в 2020 году.

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников поручил провести общественные обсуждения проекта, чтобы учесть мнения людей.

Помня давние обещания относительно «Максимовой дачи», местные жители настроены скептически.

- Идея в целом хорошая, это ведь зеленая зона, где многие собираются, устраивают пикники, гуляют с детьми. Если реконструкция предполагает нечто похожее, как в парке «Анны Ахматовой», когда использовались некачественные материалы и спустя полгода все пошло трещинами, тогда ничего не надо делать. Достаточно заменить коммуникации и расчистить качественно территорию и пруд, - высказал свое мнение житель «Максимовой дачи» Сергей Сучков.

Предположительно, на реконструкцию потратят 600 миллионов рублей Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Предположительно, на реконструкцию потратят 600 миллионов рублейФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- Хотелось бы видеть чистый парк, без современных конструкций и объектов. «Максимка» потеряет тогда свой облик и станет искусственной. Пусть такое будет в центре города, а не на отшибе. Неужели нет других социальных задач, на решение которых следует вложить деньги? - считает Екатерина.

КОНКРЕТНО

Предложения по реконструкции принимаются до 18 марта 2019 года включительно. Направлять их можно на адрес электронной почты Севприроднадзора: sevprirodnadzor@sev.gov.ru или почтовый адрес 299001, г. Севастополь, пл. Ластовая, 3.

СПРАВКА «КП»

Севастопольская Франция

Усадьба Максимова дача - это комплекс с ландшафтным парком, расположенный в Хомутовой балке. За красоту это место называли «севастопольской Францией» и «зеленой жемчужиной Севастополя».

Создан в конце 19-го века архитектором Валентином Фельдманом (один из создателей памятника Затопленным кораблям) по заказу севастопольского подрядчика Алексея Андреевича Максимова, который занимался строительством доков для броненосцев. А затем судьба свела его с единственной дочерью миллионера Кундышева-Володина, женившись на которой Максимов стал совладельцем огромного состояния.

Купец первой гильдии, меценат, почетный житель города Севастополя, городской голова с 1901 по 1908 годы, остался в памяти потомков благодаря усадебному комплексу.

По всей территории парков площадью 30 гектар были многочисленные мостики, беседки, фонтаны, каменные лестницы, искусственные руины, вольер с дикими животными, оранжерея. Но с 1920 по 1921 год усадьба была разграблена.

С приходом «красных» на Максимовой даче расстреливали массово белогвардейцев. В 1935-1937 годах на территории Максимовой дачи построено здание санатория кораблестроителей, которое стало местом отдыха рабочих и служащих Севастополя. На дачу ехали с разных концов Советского Союза. В сентябре 1941 года на ее территории приступил к работе военно-морской госпиталь 2-го разряда. Серьезные разрушения произошли во время бомбардировки немецко-фашистских захватчиков. Из объектов, находящихся в парке до сих пор сохранились винный завод и склад. Историческое здание винного завода находится на территории воинской части. Планируется вернуть функции завода, как винодельни.

Сохранился один декоративный водоем, колодец-фонтан, вход в подземелье Северного склона балки, подпорные стены конца 19 века, закрытый грот 19 века.

Время не пощадило поляну-зоопарк, декоративный мостик через ручей, летний домик – эти объекты утрачены. От былого пчельника остались руины. Как и от усадебного дома Максимова, построенного в 1904 году, а также комплекса арабского домика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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