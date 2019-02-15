2019-02-15T17:29:47+03:00
Общество

Обрезали лозу и выбрали «Короля»: Севастопольский винзавод отметил «Трифона Зарезана»

В агрофирме «Золотая Балка» торжественно отпраздновали начало полевых работ нового сезона
Степан ОСТИНОВ
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Торжественная обррезка первой лозы в новом сезоне/Фото: агрофирма "Золотая Балка"Торжественная обррезка первой лозы в новом сезоне/Фото: агрофирма "Золотая Балка"
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В севастопольской агрофирме «Золотая Балка» отметили ежегодный праздник обрезки виноградной лозы «Трифон Зарезан», который посвящен покровителю виноградарей и садоводов святому Трифону.

Празднования прошли 14 февраля – в день начала полевых работ нового сезона.

С утра на территории агрофирмы прошел молебен в честь святого Трифона, а далее, по традиции, состоялись выборы Короля виноградников – им единогласно был избран главный агроном винодельческого предприятия «Золотая Балка» Николай Добрыйвечер.

Молебен святому Трифону/Фото: агрофирма "Золотая Балка"

Молебен святому Трифону/Фото: агрофирма "Золотая Балка"

Своим первым «приказом» Король поручил закончить обрезку виноградников. Работы предстоит еще немало, ведь до марта нужно обрезать почти 400 посадок.

- Уборка началась на 2 недели раньше из-за повышенных температур. Через неделю после уборки прошли очень интенсивные дожди. Работали и в грязь, и под дождем. Тонну - полторы тонны с гектара соберем, - рассказал управляющий агрофирмой Владислав Пынтя.

Вскоре около 200 га полей агрофирмы заполнят молодые виноградники, из них 4 га займет совершенно новый сорт "винью" – его здесь еще не выращивали.

Также в рамках праздника прошел обряд первой обрезки лозы – ее окропили святой водой и прошлогодним вином.

Состоялось и награждение конкурса обрезчиков агрофирмы. Лучшей среди обрезчиков стала Лилия Бунчук, теперь ее ожидает региональное соревнование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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