Дмитрий Овсянников: Воссоединение с Россией дало мощный импульс для развития региона

- Севастополь отмечает пятую годовщину возвращения в состав России. Что значит для вас эта дата?

Для меня, это в первую очередь, подвиг жителей города. По всей стране в ту весну люди наблюдали и восхищались смелостью севастопольцев, вышедших на блокпосты, объединившихся в отряды самообороны, чтобы защитить свое право быть русскими людьми, говорить на родном языке, воспитывать детей, как воспитывали отцы и деды.

- Какое настроение витает в городе в преддверии памятной даты? В 2014 году повсюду, даже на окнах и балконах горожан развевались триколоры. А сейчас как?

Я много общаюсь с горожанами и могу твёрдо говорить, что севастопольцы - настоящие патриоты своего города, своей страны. За пять лет отношение города-героя к его Родине не изменилось. Уверен, что в пятилетие исторической даты Севастополь продемонстрирует свою близость с Россией.

- Как вы считаете, за что люди больше всего благодарны России?

Думаю, что это взаимные чувства и эмоции. В первую очередь, наша страна благодарна Севастополю за тот порыв, за выбор, который объединил всю нашу нацию. В свою очередь, севастопольцы благодарны России за то, что она не бросила город на произвол судьбы. Последовали западные санкции, но вся страна включилась в восстановление инфраструктуры Севастополя и Крыма, мы в приоритете внимания Президента Владимира Владимировича Путина.

- Как будете праздновать? Приедут ли звездные гости на праздничный концерт? И кого пригласили? Какой сюрприз готовите горожанам?

18 марта на площади Нахимова пройдёт концерт с участием российских звезд, многие из которых выступали в Севастополе и в дни Русской весны: Александра Маршала, Стаса Пьехи, Вики Цыгановой, Юлии Савичевой, групп «Город 312», «Земляне», «Градусы».

Концертная программа запланирована и на 23 февраля - годовщину «Митинга народной воли». В этот же день отряды севастопольской самообороны пройдут парадом от Екатерининского сквера до Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

15 марта стартует трёхдневная парусная регата «Русская весна». «Ночные волки» проведут автопробег по маршруту Симферополь-Севастополь-гора Гасфорта.

16 марта мы организуем утренник для детей, родившихся в этот день - «Дети Русской весны».

- Как изменилась ваша жизнь, после переезда в Севастополь? Не жалеете об этом?

Не жалею. Для меня это огромная честь и ответственность - возглавить Севастополь, действовать в интересах севастопольцев, защищать их, проектировать и строить нужные городу объекты, создавать новые рабочие места, работать над повышением благополучия горожан. Моя жизнь подчинена этому.

- Как изменился город за последние 5 лет? Как было, и как стало? Какие перемены, произошедшие в городе, вы могли бы назвать самыми значимыми?

Скажу так: за предыдущие почти четверть века жизни города в составе другого государства во многих сферах просто ничего не делалось.

Воссоединение Севастополя с Россией дало мощный импульс для развития региона, благополучия его жителей. Сравните, в 2014 году зарплата в регионе была лишь 13,7 тысяч рублей, а в 2018-м достигла 29,6 тысяч рублей. Мы - на первом месте в России по темпам роста реальных доходов населения

- Как планируете развивать город в дальнейшем, на чем сделаете акцент?

Одна из первоочередных задач в развитии города - увеличение собственных доходов Севастополя, снижение зависимости от федерального бюджета. Сейчас мы развиваем несколько приоритетных проектов, направленных на привлечение крупных инвесторов: проект строительства яхтенной марины международного класса в Балаклаве, запуск IT-парка, проект в сфере виноградарства и виноделия «Терруар Севастополь», создание спортивно-рекреационного ландшафтного парка у горы Гасфорта и исторического парка на Федюхиных высотах.

Мы продолжим строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в рамках госпрограммы развития регионов Крымского полуострова, уже приступили к созданию кластера объектов культуры. В 2019 году произойдет двукратное увеличение объема работ по развитию инфраструктуры города: дорогам, освещению, благоустройству дворовых территорий, парков скверов и многим другим направлениям. Город ощутит максимальный объем внимания ко всем своим проблемам.

Мы планируем реализацию проектов комплексного развития 14 территорий. В том числе, строительство нового микрорайона на 7-м километре Балаклавского шоссе, куда со временем переместится административный центр Севастополя - все управления Правительства города и Законодательное Собрание. Недавно я обсудил эту инициативу с Председателем Правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым.

С целью снижения цен на продукты будет построен оптово-распределительный центр в районе села Верхнесадовое, в непосредственной близости от трассы «Таврида».

На мысе Хрустальный появятся театр оперы и балета, хореографическое училище, музейный комплекс, картинная галерея, новый парк. Масштабная модернизация ожидает и музейный комплекс «Херсонес Таврический».

Прорабатывается проект строительства вантового моста через Севастопольскую бухту. Все эти проекты - это не только преображение города, это и новые рабочие места для севастопольцев.

Губернатор на встрече с президентом России Владимиром Путиным

- Украина то и дело пытается отомстить за то, что Крым больше не их, устраивая провокацию за провокацией. Как вы думаете, как дальше будут складываться отношения с незалежной? Признает ли она в итоге Крым российским?

Будем надеяться, что здравый смысл и нормы международного права одержат верх над пустым популизмом, и исторический выбор Севастополя, наконец, получит должное признание мирового сообщества. В новейшей истории есть немало примеров, когда оно признавало и уважало право наций на самоопределение.

- Расскажите об оснащении ЧФ. Севастопольцы и весь Крым могут спать спокойно?

Уверен в этом. Севастопольцы и крымчане могут спать спокойно. Вооружение флота постоянно обновляется, приходят новые современные корабли различных классов, подводные лодки, наземная и авиационная техника, модернизируются места базирования.

В январе во время визита в Сирию я имел возможность пообщаться с нашими моряками-черноморцами в Тартусе. В Сирии с глубоким уважением и благодарностью относятся к нашим военным, видя в них гарант мира и стабильности в регионе.