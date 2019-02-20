Пятая годовщина референдума: Как изменился Севастополь за 5 лет
ОБРАЗОВАНИЕ
Исчезли очереди в детсады
Севастополь решил проблему нехватки мест в детских садах. Родителям малышей в возрасте от 3 до 7 лет больше не нужно переживать изза очередей, на которые до сих пор жалуются жители Симферополя, Ялты и других городов Крыма. Мест в дошкольных учреждениях хватает, годами ждать своей очереди на зачисление больше не нужно.
С 2014 по 2018 годы в городе создали 3 тысячи дополнительных мест в детсадах: построили и капитально отремонтировали 7 детских садов.
Севастополь решил проблему нехватки мест в детских садах.
К 2022 году в Севастополе планируют создать еще 4 тысячи новых мест, из которых 1300 мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, 2700 мест для детей в возрасте от трех до семи лет.
В первом полугодии 2019 года ожидается открытие Инновационнотехнического центра, площадью более 5 тысяч кв. м, направленного на ускорение внедрения в производство последних разработок севастопольской промышленности и науки. Центр включает автоматизированные производственные классы, лаборатории, конференцзалы и выставочные площади. В проект уже вошли многие региональные приборостроительные предприятия, учреждения образования и науки.
Куда инвесторы вкладывают деньги
Промышленность набирает обороты
За последние 5 лет в промышленной сфере произошел прорыв. Предприятий стало в 2,6 раза больше! Теперь их 601. Уровень заработной платы в прошлом году вырос на 32% и составил 33,4 тысячи рублей. Уровень безработицы снизился с 0,96% до 0,2%.
Возрождается судостроение. В Севастополе в 2017 году построили понтонный комплекс, который был задействован при возведении мостовых пролетов Керченского моста.
За последние 5 лет в промышленной сфере произошел прорыв. Предприятий стало в 2,6 раза больше!
Впервые за долгие годы состоялась закладка несамоходных тяжелых плавучих кранов: в 2017 году кран грузоподъемностью 400 тонн, в 2018 году второй плавкран грузоподъемностью 700 тонн. Общая сумма заказов превышает 5 млрд рублей. Исполнитель работ филиал «Севморзавод» АО «ЦС «Звездочка». Данные заказы обеспечат загрузку не только этого предприятия, но и ряда предприятий смежных отраслей промышленности.
428 участников СЭЗ
В Севастополе с начала функционирования свободной экономической зоны создано больше 7,4 тысячи рабочих мест. Несмотря на санкции, в городе работают 9 иностранных компаний. Это предприятия Кипра, Украины и Казахстана. В 2017 году объем привлеченных в регион прямых иностранных инвестиций составил 45 млн долларов США.
ТРИ ЗНАКОВЫХ ПРОЕКТА
1. «Культурный центр»
По инициативе Президента Владимира Путина на мысе Хрустальном ведется работа по созданию нового парка. В ноябре 2017 года состоялся конкурс, на котором рассмотрели 16 проектов все они были представлены широкой общественности.
На территории будут размещены: музейномемориальный комплекс защитникам Севастополя в 19411942 годах, парк, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и художественный музей, который сможет принимать выставки Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и других ведущих музеев России.
Предполагается, что комплекс свяжет будущий культурнопросветительский центр у музеязаповедника «Херсонес Таврический» и достопримечательности исторической части центра Севастополя, обеспечив тем самым единство городской культурноисторической среды.
2. Военноисторический парк «Федюхины высоты»
Это будет огромный разноплановый тематический парк, посвященный истории Севастополя и Крыма, где гости узнают историю полуострова от античности до наших дней.
Парк будет разделен на несколько зон рекреационную, культурную, образовательное пространство, а также площадки для проведения событийных туристических мероприятий.
Объем предполагаемых частных инвестиции составляет порядка 570 млн рублей.
3. Балаклавская ТЭС
Севастополю больше не страшен «блэкаут». Один из знаковых государственных проектов, реализованный в регионе строительство Балаклавской ТЭС. События, которые произошли в ноябре 2015 года и вошли в историю как «энергоблокада полуострова», лишь уверили в необходимости строительства такого объекта.
С 1 мая в Севастополе больше не будут пользоваться резервными источниками питания. Интересный факт: Балаклавская ТЭС сложнее, чем Таврическая, и работать будет в более жестких условиях.
Изза того что ТЭС находится в горной местности, ее сейсмоустойчивость выше Симферопольской не восемь, а девять баллов. 470 мегаватт мощности Балаклавской ТЭС обеспечивают две турбины: газовая и паровая, основной вид топлива природный газ, резервные жидкие виды топлива. Базовый режим работы теплоэлектростанции 8 тысяч часов в год.
ТРАНСПОРТ
Ждем 300 новых автобусов и троллейбусов
Благодаря программе некоммерческого лизинга проводится обновление парка общественного транспорта на более модернизированный, отвечающий всем современным требованиям.
До 2020 года планируется поставка 150 троллейбусов и 150 автобусов.
В прошлом году частные перевозчики приобрели порядка 150 автобусов малой, средней и большой вместимости.
Экономим на проезде
Продолжается работа по созданию и внедрению системы безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте. При оплате проезда по единой карте, горожане могут существенно сэкономить. Для примера, рассчитываясь наличными, билет на троллейбус стоит 19 рублей, на автобус 20 рублей, на катер 24 рубля, на паром 30 рублей.
Продолжается работа по созданию и внедрению системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте.
По единой карте проезд на троллейбусе проезд стоит 16 рублей, в автобусе 17 рублей, на катере и пароме 22 рубля. Системой безналичной оплаты проезда оборудовано порядка 860 единиц транспорта.
Ремонт дорог
С 2014 года в Севастополе отремонтировали почти 196 км. дорог. Основные ремонты пришлись на последние два года. За пять лет в регионе капитально сделали 23 километра, а в рамках текущего ремонта восстановили 173 км. Работы продолжаются, и уже в этом году стоит задача выполнить капремонт почти 12 км и более 65 км. текущего.
Кроме того, четырехполосная федеральная трасса «Таврида» станет главной пропускной артерией на въезде в город. Ее восьмой участок закончится двухуровневой транспортной развязкой в районе Ялтинского кольца.
МЕДИЦИНА
За минувшие пять лет в городе проведен ряд операций, которые ранее в Севастополе не выполнялись. Существенную роль в этом сыграл и Региональный сосудистый центр, который был открыт в 2016 году на базе городской больницы № 1.
В 2018 году нейрохирургия этого центра была оснащена новым оборудованием, приобретенным за счет резервного фонда Президента, что позволило докторам проводить новые для города операции.
Улучшилось оказание высокотехнологичной медицинской помощи. К примеру, в 2016 году ВМП в медицинских организациях города получили 1414 человек, в другие регионы было направлено 1179 пациентов.
В 2018 году показатель по ВМП вырос. Получить такой вид помощи в медорганизациях города смогли 2243 пациента, а 2212 получили направления и были пролечены в медцентрах других регионов страны.
За минувшие пять лет в городе проведен ряд операций, которые ранее в Севастополе не выполнялись.
В 2018 году удалось повысить и уровень доступности медицины для жителей сел и отдаленных районов города. Открыты 15 модульных врачебных амбулаторий и фельдшерскоакушерских пунктов. Появились восемь государственных пунктов отпуска льготных медикаментов.
С сентября 2015 года во всех поликлиниках работает электронная регистратура в рамках проекта «Бережливая поликлиника». За пять лет автопарк скорой помощи пополнился на 51 автомобиль.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Город меняется
За последние пять лет в Севастополе реконструированы и построены 10 скверов и 4 парка. Облик города значительно преобразился благодаря запуску программы капитального ремонта многоквартирных домов. В нее вошли 3322 дома общей площадью почти 11 тыс кв. м., в том числе дома, признанные объектами культурного наследия. Начиная с 2015 года уже отремонтировано более 830 домов: фасады, кровли, внутренние сети. В текущем году по программе будет отремонтировано еще 254 многоквартирных дома. В 2017 году в Севастополе стартовала масштабная программа по благоустройству внутридворовых территорий. На сегодняшний день в 236 дворах установлены детские площадки, в 169 спортивные площадки, более чем в 250 дворах выполнен ремонт асфальтового покрытия.
За последние пять лет в Севастополе реконструированы и построены 10 скверов и 4 парка
Впервые за четверть века привели в порядок:
Практически каждую неделю в Севастополе проходят фестивали и спортивные состязания. День Победы и День ВоенноМорского флота отмечаются здесь с особым размахом. Не уступают по зрелищности и «Опера в Херсонесе», Крымский военноисторический фестиваль на Федюхиных высотах и международный фестиваль экстремальных видов спорта «ХFEST», «Парусная неделя Севастополя», байкшоу, «Большой туристический слет «Артека» в прекрасно оборудованном урочище «Торопова дача» и многие другие.
У музыкальной школы появилось новое здание его построил инвестор в рамках выполнения социальных обязательств перед городом, а после капитального ремонта открыт кинотеатр «Моряк», расположенный на Северной стороне, и «Севастополь» на Корабельной стороне. Кинотеатры «Москва» и «Победа» укомплектованы цифровым оборудованием.
В этом году начнется строительство двух новых зданий для Севастопольского академического театра танца им. Елизарова» на 750 мест и Театра юного зрителя на 514 мест. Стоимость каждого объекта больше 3,6 миллиона рублей.
В 2020 году начнутся ремонтнореставрационные работы в драматическом театре им. Луначарского. Сейчас ведется проектирование.
На время реконструкции театр подумывают разместить в многофункциональном киноконцертном комплексе.
Кстати, в 2018 году севастопольские театры приняли больше 175 тысяч зрителей, дали более 600 спектаклей, поставили 12 новых постановок.
ИСТОЧНИК KP.RU