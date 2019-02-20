Пятая годовщина референдума: Как изменился Севастополь за 5 лет

ОБРАЗОВАНИЕ

Исчезли очереди в детсады

Севастополь решил проблему нехватки мест в детских садах. Родителям малышей в возрасте от 3 до 7 лет больше не нужно переживать из­за очередей, на которые до сих пор жалуются жители Симферополя, Ялты и других городов Крыма. Мест в дошкольных учреждениях хватает, годами ждать своей очереди на зачисление больше не нужно.

С 2014 по 2018 годы в городе создали 3 тысячи дополнительных мест в детсадах: построили и капитально отремонтировали 7 детских садов.

Севастополь решил проблему нехватки мест в детских садах.

К 2022 году в Севастополе планируют создать еще 4 тысячи новых мест, из которых 1300 мест ­ для детей в возрасте от полутора до трех лет, 2700 мест ­ для детей в возрасте от трех до семи лет.

В первом полугодии 2019 года ожидается открытие Инновационно­технического центра, площадью более 5 тысяч кв. м, направленного на ускорение внедрения в производство последних разработок севастопольской промышленности и науки. Центр включает автоматизированные производственные классы, лаборатории, конференц­залы и выставочные площади. В проект уже вошли многие региональные приборостроительные предприятия, учреждения образования и науки.

Куда инвесторы вкладывают деньги

Промышленность набирает обороты

За последние 5 лет в промышленной сфере произошел прорыв. Предприятий стало в 2,6 раза больше! Теперь их ­ 601. Уровень заработной платы в прошлом году вырос на 32% и составил 33,4 тысячи рублей. Уровень безработицы снизился с 0,96% до 0,2%.

Возрождается судостроение. В Севастополе в 2017 году построили понтонный комплекс, который был задействован при возведении мостовых пролетов Керченского моста.

За последние 5 лет в промышленной сфере произошел прорыв. Предприятий стало в 2,6 раза больше!

Впервые за долгие годы состоялась закладка несамоходных тяжелых плавучих кранов: в 2017 году ­ кран грузоподъемностью 400 тонн, в 2018 году ­ второй плавкран грузоподъемностью 700 тонн. Общая сумма заказов превышает 5 млрд рублей. Исполнитель работ ­ филиал «Севморзавод» АО «ЦС «Звездочка». Данные заказы обеспечат загрузку не только этого предприятия, но и ряда предприятий смежных отраслей промышленности.

428 участников СЭЗ

В Севастополе с начала функционирования свободной экономической зоны создано больше 7,4 тысячи рабочих мест. Несмотря на санкции, в городе работают 9 иностранных компаний. Это предприятия Кипра, Украины и Казахстана. В 2017 году объем привлеченных в регион прямых иностранных инвестиций составил 45 млн долларов США.

ТРИ ЗНАКОВЫХ ПРОЕКТА

1. «Культурный центр»

По инициативе Президента Владимира Путина на мысе Хрустальном ведется работа по созданию нового парка. В ноябре 2017 года состоялся конкурс, на котором рассмотрели 16 проектов ­ все они были представлены широкой общественности.

На территории будут размещены: музейно­мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941­1942 годах, парк, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и художественный музей, который сможет принимать выставки Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и других ведущих музеев России.

Предполагается, что комплекс свяжет будущий культурно­просветительский центр у музея­заповедника «Херсонес Таврический» и достопримечательности исторической части центра Севастополя, обеспечив тем самым единство городской культурно­исторической среды.

2. Военно­исторический парк «Федюхины высоты»

Это будет огромный разноплановый тематический парк, посвященный истории Севастополя и Крыма, где гости узнают историю полуострова от античности до наших дней.

Парк будет разделен на несколько зон ­ рекреационную, культурную, образовательное пространство, а также площадки для проведения событийных туристических мероприятий.

Объем предполагаемых частных инвестиции составляет порядка 570 млн рублей.

3. Балаклавская ТЭС

Севастополю больше не страшен «блэкаут». Один из знаковых государственных проектов, реализованный в регионе ­ строительство Балаклавской ТЭС. События, которые произошли в ноябре 2015 года и вошли в историю как «энергоблокада полуострова», лишь уверили в необходимости строительства такого объекта.

С 1 мая в Севастополе больше не будут пользоваться резервными источниками питания. Интересный факт: Балаклавская ТЭС сложнее, чем Таврическая, и работать будет в более жестких условиях.

Из­за того что ТЭС находится в горной местности, ее сейсмоустойчивость выше Симферопольской ­ не восемь, а девять баллов. 470 мегаватт мощности Балаклавской ТЭС обеспечивают две турбины: газовая и паровая, основной вид топлива ­ природный газ, резервные ­ жидкие виды топлива. Базовый режим работы теплоэлектростанции ­ 8 тысяч часов в год.

ТРАНСПОРТ

Ждем 300 новых автобусов и троллейбусов

Благодаря программе некоммерческого лизинга проводится обновление парка общественного транспорта на более модернизированный, отвечающий всем современным требованиям.

До 2020 года планируется поставка 150 троллейбусов и 150 автобусов.

В прошлом году частные перевозчики приобрели порядка 150 автобусов малой, средней и большой вместимости.

Экономим на проезде

Продолжается работа по созданию и внедрению системы безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте. При оплате проезда по единой карте, горожане могут существенно сэкономить. Для примера, рассчитываясь наличными, билет на троллейбус стоит 19 рублей, на автобус ­ 20 рублей, на катер ­ 24 рубля, на паром ­ 30 рублей.

Продолжается работа по созданию и внедрению системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте.

По единой карте ­ проезд на троллейбусе проезд стоит 16 рублей, в автобусе ­ 17 рублей, на катере и пароме ­ 22 рубля. Системой безналичной оплаты проезда оборудовано порядка 860 единиц транспорта.

Ремонт дорог

С 2014 года в Севастополе отремонтировали почти 196 км. дорог. Основные ремонты пришлись на последние два года. За пять лет в регионе капитально сделали 23 километра, а в рамках текущего ремонта восстановили 173 км. Работы продолжаются, и уже в этом году стоит задача выполнить капремонт почти 12 км и более 65 км. текущего.

Кроме того, четырехполосная федеральная трасса «Таврида» станет главной пропускной артерией на въезде в город. Ее восьмой участок закончится двухуровневой транспортной развязкой в районе Ялтинского кольца.

МЕДИЦИНА

За минувшие пять лет в городе проведен ряд операций, которые ранее в Севастополе не выполнялись. Существенную роль в этом сыграл и Региональный сосудистый центр, который был открыт в 2016 году на базе городской больницы № 1.

В 2018 году нейрохирургия этого центра была оснащена новым оборудованием, приобретенным за счет резервного фонда Президента, что позволило докторам проводить новые для города операции.

Улучшилось оказание высокотехнологичной медицинской помощи. К примеру, в 2016 году ВМП в медицинских организациях города получили 1414 человек, в другие регионы было направлено 1179 пациентов.

В 2018 году показатель по ВМП вырос. Получить такой вид помощи в медорганизациях города смогли 2243 пациента, а 2212 получили направления и были пролечены в медцентрах других регионов страны.

За минувшие пять лет в городе проведен ряд операций, которые ранее в Севастополе не выполнялись.

В 2018 году удалось повысить и уровень доступности медицины для жителей сел и отдаленных районов города. Открыты 15 модульных врачебных амбулаторий и фельдшерско­акушерских пунктов. Появились восемь государственных пунктов отпуска льготных медикаментов.

С сентября 2015 года во всех поликлиниках работает электронная регистратура в рамках проекта «Бережливая поликлиника». За пять лет автопарк скорой помощи пополнился на 51 автомобиль.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Город меняется

За последние пять лет в Севастополе реконструированы и построены 10 скверов и 4 парка. Облик города значительно преобразился благодаря запуску программы капитального ремонта многоквартирных домов. В нее вошли 3322 дома общей площадью почти 11 тыс кв. м., в том числе дома, признанные объектами культурного наследия. Начиная с 2015 года уже отремонтировано более 830 домов: фасады, кровли, внутренние сети. В текущем году по программе будет отремонтировано еще 254 многоквартирных дома. В 2017 году в Севастополе стартовала масштабная программа по благоустройству внутридворовых территорий. На сегодняшний день в 236 дворах установлены детские площадки, в 169 ­ спортивные площадки, более чем в 250 дворах ­ выполнен ремонт асфальтового покрытия.

За последние пять лет в Севастополе реконструированы и построены 10 скверов и 4 парка

Впервые за четверть века привели в порядок:

Практически каждую неделю в Севастополе проходят фестивали и спортивные состязания. День Победы и День Военно­Морского флота отмечаются здесь с особым размахом. Не уступают по зрелищности и «Опера в Херсонесе», Крымский военно­исторический фестиваль на Федюхиных высотах и международный фестиваль экстремальных видов спорта «Х­FEST», «Парусная неделя Севастополя», байк­шоу, «Большой туристический слет «Артека» в прекрасно оборудованном урочище «Торопова дача» и многие другие.

У музыкальной школы появилось новое здание ­ его построил инвестор в рамках выполнения социальных обязательств перед городом, а после капитального ремонта открыт кинотеатр «Моряк», расположенный на Северной стороне, и «Севастополь» ­ на Корабельной стороне. Кинотеатры «Москва» и «Победа» укомплектованы цифровым оборудованием.

В этом году начнется строительство двух новых зданий для Севастопольского академического театра танца им. Елизарова» на 750 мест и Театра юного зрителя на 514 мест. Стоимость каждого объекта больше 3,6 миллиона рублей.

В 2020 году начнутся ремонтно­реставрационные работы в драматическом театре им. Луначарского. Сейчас ведется проектирование.

На время реконструкции театр подумывают разместить в многофункциональном киноконцертном комплексе.

Кстати, в 2018 году севастопольские театры приняли больше 175 тысяч зрителей, дали более 600 спектаклей, поставили 12 новых постановок.