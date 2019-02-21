Как Севастополь отпразднует годовщину Русской весны

Празднование по случаю 5-­летней годовщины со дня возвращения Севастополя в Россию в городе начнется с конца февраля. В течение нескольких дней для гостей и жителей города власти и творческие коллективы подготовили немало интересного. Ну, а 18 марта обещает быть насыщенным и запоминающимся.

СТАРТ С САЛЮТА

В Севастополе праздновать годовщину Крымской весны начнут с конца февраля. Гостей и жителей города приглашают на главную площадь, где запланирован вечерний концерт.

Перед зрителями выступят: вокальный ансамбль «Жар-Птица», заслуженная артистка России Ольга Панкратова и другие ведущие коллективы народного творчества Севастополя.

Начало концерта - 23 февраля в 19.00. Завершится он праздничным салютом в 21.00, который задаст тон празднику.

ВСТРЕЧА НА БЛОКПОСТУ

Многие помнят, как участники самообороны находились на блокпостах и сутками напролет были в боевой готовности. В феврале запланирована снова встреча участников самообороны, которая пройдет в селах: Верхнесадовое, Фронтовое, Гончарное, Терновка, Орловский мост, «Шайба», «Бельбек». Там пройдет организация блокпостов, где можно пообщаться с участниками 24 февраля.

ДЕТИ ВЕСНЫ

Этот подарок будет скорее для родителей, у которых малыши родились 16 марта 2014 года. В день, который стал легендарным для Севастополя и всей России. В одном из детских садиков города (уточняется место) пройдет утренник для малышни под названием «Дети русской весны».

Стартует мероприятие 16 марта.

А в Севастопольской школе №30 детей с родителями ждет конкурсно-развлекательная программа «Мы вместе». Начало - 18 марта в 18.00.

СЕЛФИ С ФЛАГОМ

Ни один патриотический праздник в Севастополе не проходит без возложения венков и цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-42 года.

Произойдет это 18 марта на мысе Хрустальный, у памятника «Матросу и Солдату».

Запланированные мероприятия будут радовать и детей, и взрослыхФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

А на площади Нахимова горожане увидят, как происходит развертывание триколора, на фоне которого можно сделать колоритное фото.

ПОД ПАРУСАМИ

За несколько дней до празднования годовщины Крымской весны в городе пройдет регата «Русская весна». Это всегда очень зрелищное мероприятие, когда сотни яхтсменов со всей России приезжают в Севастополь чтобы принять участие в соревновании.

Яхтсменов можно увидеть в Артбухте и на набережной города с 15 по 17 марта.

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ПАТРИОТОВ

В Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя состоится культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе».

Дата проведения- 16 марта.

АВТОПРОБЕГ

Под лозунгом «Патриоты России, 5 лет в Родной гавани» в районе горы Гасфорта состоится автопробег. Участие примут отряды самообороны Севастополя и Народного ополчения Крыма, а также приглашенные Кубанские казаки.

Маршрут автопробега Симферополь - Севастополь - гора Гасфорта.

Запланировано также: проведение торжественного митинга, награждение грамотами и памятными медалями участников самообороны, турнир «Славянский щит» по К-1 и ММА, военно - патриотические и спортивные мероприятия, полевая кухня, торжественный концерт и праздничный фейерверк.

Праздничная дата, которую будут помнить многие поколенияФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Автопробег пройдет 16 марта.

КОРАБЛИ ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Показ вооружения, военной техники и кораблей Черноморского флота состоится на центральной площади. Каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с новейшей техникой российской армии.

Кроме этого запланирована информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах - твой выбор!».

18 марта с 09.30-10.00

МОЛОДЕЖЬ, ВПЕРЕД

В день празднования 5-летия Крымской весны пройдет молодежный автопробег. Маршрут: площадь Нахимова- смотровая площадка на трассе Севастополь-Ялта-пл.Нахимова.

18 марта с 11.00 до 15.00

На площадках перед школами и вузами Севастополя состоится молодежная акция «Вместе навсегда» с 09.00 до 13.00.

Приедут Маршал, Пьеха и Земляне

По традиции во время празднований торжественных и важных для города мероприятий, это день с горожанами разделяют звезды эстрады, выступая на главной городской сцене.

Не пропустят годовщину Крымской весны и на этот раз известные исполнители, среди которых: Александр Маршал, Стас Пьеха, Вика Цыганова, Юлия Савичева, Ольга Кормухина, Елена Максимова, группа «Город 312», «Земляне», «Градусы» и другие звезды российской эстрады.

Начало концерта на сцене площади Нахимова в 17.00. А завершится он в 21.00 ярким и фееричным салютом, каким славится Севастополь.