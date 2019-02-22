Дневник каскадера: Дралась с Ходченковой и учила Верника кататься на мотоцикле

«Хозяйка тайги-2», 2011 год

Мне 23, а уже общаюсь со звездными актерами, как с давними друзьями. Например, с Татьяной Федоровской. С Таней подружились во время съемок фильма «Хозяйка тайги 2».

Это сериал о милиционере и его жене Василисе, которую играет Татьяна, а я ее дублирую. По сюжету она егерь и влюблена в сибирскую тайгу. Муж героини получает назначение в небольшой приморский поселок на юге России. Героев ждет немало приключений, в том числе и криминального характера.

Обучаю Татьяну верховой езде. По сюжету она отличная наездница. Но скакать на коне, когда тебе на встречу летит кран с большой камерой, а за спиной висит ружье и бьется, если его не придерживать одной рукой - для не подготовленного человека сложно.

С Татьяной Федоровской на съемках "Хозяйка тайги 2"Фото: публикации Герой

Показываю Татьяне своих лошадей. «А есть кто-нибудь не высокий? Сложно садиться в седло», - спрашивает меня актриса и останавливает взгляд на моем любимце. Конь Заяц - он гораздо меньше и у них с актрисой с первого момента возникло взаимопонимание. Кстати, режиссер в кино даже имя Зайца не стал менять, в кадре героиня Федоровской его так и называет.

Татьяна хорошая ученица, отработали с ней, как профессионально садиться в седло и спешиваться.

Заяц в нее влюбился, подкупила его Татьяна вкусностями, которые всегда приносила с собой.

Инна дублирует Федоровскую на коне по кличке ЗаяцФото: публикации Герой

Вы спросите, а откуда я так научилась обращаться с лошадьми и выполнять трюки?! Что ж, вернемся в прошлое…

Первый трюк, 2001 год

В моем дневнике «из жизни каскадера» тогда еще ни одной записи, чистый, белый лист. В свои 13 я не представляла, что буду на одной съемочной площадке общаться со звездами на ты. Пока я простой подросток. С 12 лет влюбилась в лошадей, подрабатываю коноводом на территории Исторического бульвара. Хобби и страсть забирает много времени, и с учебой не так все хорошо, как хотела бы мама. Интереснее учиться в школе верховой езды.

Весенний, солнечный день. Мои любимые лошади ждут меня, а мама закрыла на ключ в квартире и ушла, чтобы я занималась уроками. Думаю, что делать? Прыгать. Благо первый этаж, хотя и гораздо выше обычного. Беру шнурок от кроссовок, привязываю за оконную щеколду, прыгаю, тяну за шнурок, окно захлопнулось, шнурок оборвала. Вуа-ля! От мамы, конечно, вечером попадет, ну, а меня с первым трюком!

А вот повторять за мной не надо, любой трюк, даже незначительный - это риск.

«Овод», 2002 год

Мне 14 и это мои первые съемки в сериале «Овод» по роману Лилиан Войнич (производство - Китай, Украина). Актеры мне не знакомые, это съемочная группа из Китая.

Ну, а я попала в конную массовку. Первый раз в жизни вижу каскадеров и понимаю, что хочу быть, как они. Как же круто они с места запрыгивают на лошадь и делают различные конные трюки.

«В субботу», лето 2010 года

К этому времени запрыгивать в движущиеся поезда я уже наловчилась так, что сердце больше бешено не стучит перед началом трюка. Фильм «В субботу». В паре с каскадером играем молодую пару, убегаем из города Чернобыль, в котором взорвался реактор, и поезда проходили без остановки. Люди как могли, старались спастись. Смена съемок - ночью. На мне летнее платье, на ногах босоножки на танкетке. Жутко скользкие, что придает мне неуверенности. Представляю на минуточку, что такая ситуация была в действительности. И твоя жизнь зависит от того, сумеешь ли ты прыгнуть в уходящий поезд…Сила мысли, и обувь перестает быть скользкой.

«По ту сторону смерти», сентябрь 2016 года

Неожиданно. С моими почти 167 сантиметрами дублировать Светлану Ходченкову, рост которой 180! Люблю нестандартные задачи.

На съемочной площадке фильма «По ту сторону смерти». Если вкратце: следователь СК (Сергей Гармаш) и сотрудница Института мозга (Светлана Ходченкова) расследуют серию загадочных событий.

Пришлось примерить на себя образ Светланы ХодченковойФото: публикации Герой

Отрабатываем сцену на Фиоленте, когда героиня должна прыгать со второго этажа.

Помните, когда в фильме Светлана прыгает и ее ловит Сергей Гармаш? Так вот, в его объятиях была я. Эх, если бы! Шучу, прыгать пришлось на гимнастические маты.

Светлана очень боится высоты, но в любом случае - это трюк каскадера. Разница в росте, конечно важна, но когда совершаешь прыжок со второго этажа, камера смотрит на тебя снизу и рост в глаза не бросается. К тому же съемочная группа уже знает, что такой трюк я сделаю с первого дубля, а это очень экономит всем время и деньги.

Жаль, не пообщалась на площадке со Станиславом Бондаренко, он тоже играет в этом фильме. Заметила, что ведет себя он со всеми тактично, приветливо, достойно.

«А.Л.Ж.И.Р», июнь 2017 года.

Пригласили участвовать в фильме «А.Л.Ж.И.Р». Это история периода 1938-1945 годов. В центре сюжета жена авиаконструктора (Дарья Екамасова), арестованная как член семьи изменника родины, и выдающаяся оперная певица (Екатерина Гусева), задержанная по доносу. Судьба свела их в арестантском поезде.

Так вот, я и каскадер, и актриса. Правда, эпизодическая роль, но очень фактурная.

Сижу, жду, когда высохнет клей. Его мне гример нанесла на зубы, чтобы они в кадре выглядели желтого цвета, когда за ними долгое время не ухаживают. Жуткое зрелище. Образ тюремной заключенной по кличке Крыса. В одной из сцен страхую главную героиню - актрису Дарью Екамасову. По сценарию - драка в бараке. Ловлю своим телом Дарью при ее запланированном падении.

Тюремные подруги по сценарию фильма "А.Л.Ж.И.Р"Фото: публикации Герой

«Ты только меня обязательно поймай, у меня позвоночник был поврежден - травма», - говорит Дарья. Но при этом падает всем весом на меня, как и требуется для достоверности кадра - это означает полное доверие. Мне лестно. И хотя гасить ее падение на пол мне тяжело, после слов, что у нее травма я просто не имею права ошибиться и уронить актрису.

Еще один трогательный момент. Стоим с Дашей на башне, к высоте она относится с осторожностью. «Тебе страшно?», - спрашивает меня. А потом обнимает, чтобы согреть, холод стоит не летний. Приятно работать с актерами, которые понимают, что ты тоже живой, хоть и закаленный.

На тех же съемках дублирую Екатерину Гусеву. Мне бы впору ходить с лозунгом «Одна за всех!»

Екатерина - высокооплачиваемая актриса, как и Светлана Ходченкова. С ними на съемочной площадке надо вести себя четко, быстро, внимательно. Ничего личного, только работа.

Готовлюсь к групповой драке. Помню, как учили: я должна быть, как мячик, который от одного человека пролетает к другому от удара. Нужно быть максимально легкой, но подвижной, при этом играть, что тебе больно и ты бьешь со всей силы. Так, главное, не задеть актрис.

Снято!

«Я свободен», октябрь 2018 года

Думаете, если девушка, то одних актрис дублирую? А вот и нет! Режиссер Илья Северов поставил задачу во время съемок фильма «Я свободен» сделать трюк на мотоцикле.

Фильм о дружбе замкнутого подростка и мальчика, прикованного к инвалидной коляске.

Дублирую главного героя. Пока нет привычного «Камера! Мотор», сижу и наблюдаю за сыном Игоря Верника - Григорием, исполнителем главной роли. За его походкой, манерами, жестикуляцией. Я должна стать его тенью. На мотоцикле мне надо двигаться, как парень.

Григорий ни разу не управлял мотоцикломФото: публикации Герой

Григорий никогда не управлял мотоциклом, поэтому опасные проезды за него выполняю я. По причалу на набережной в Ласпи надо проехать дерзко, бодро, будто главный герой всю жизнь гоняет на мотоцикле.

Гриша классный парень, мы быстро сдружились. Учу его управлять советским мотороллером «Муравей», в кадре он должен ездить на нем на обрыве горы в Инкермане. Все прошло на ура!

Научила его круто садиться в седло мотоцикла, ловко надевать и снимать шлем.

«Казанова», октябрь 2018 года

Объясняем Кате Шпице, которую дублирую в фильме «Казанова», что она не может сама участвовать в постановочной драке.

Фильм пока в производстве, но жду с нетерпением его выхода.

В центре событий красавец аферист (Антон Хабаров), который своей харизмой и обаянием втирается в доверие женщин и грабит их. С ним заодно единомышленница (Екатерина Шпица), ну а посадить за решетку героя Хабарова мечтает следователь (Светлана Ходченкова).

Катерина смелая девушка и рвется в бой. Но не в этом случае. Съемки в тамбуре якобы движущегося поезда. Две героини - следователь и преступница сцепились в схватке. Сама драка двух героинь не сложная, но!

Тамбур поезда очень тесен, в нем много ручек, которые находятся на уровне головы. Во время съемок вагон качают - имитация движения транспорта. Рядом оператор снимает драку с дорогущей камерой. В руках у героини, которую я дублирую - нож. Когда план крупный, нож в кадре настоящий. На общем плане применяем нож-дублер, сделанный из резины. Не подготовленный человек может ошибиться и травмироваться.

Доводы Катю убедили.

Продолжаем отрабатывать сцену в тамбуре. Какие же актеры разные в работе. Ходченкова очень нежная и не терпит грубостей, в отличие от Шпицы. Катя требует работать в контакте. Со Светланой нужно наоборот максимально не дотрагиваться.

Работаю в паре с Ходченковой. Не дотрагиваюсь до нее. Мои руки просто повторяют ее движения, а тело играет за Катю. Держу в голове мысль, что важно не нанести партнеру травму и не задеть камеру. А вот я синяк получила. Даже два. Как-то один из московских поставщиков трюков сказал мне что я "мисс синяк" - такая у меня профессия.

Ну, а дома меня ждет вкусный ужин! Дочка Алина приготовила свое фирменное блюдо – пиццу, обожаем ее с мужем. Люблю, когда моя семья со мной на съемочной площадке, поддерживают. А 13-летняя дочка еще периодически играет – идет по моим стопам.

Чаще бы таких съемочных дней! Мы и сложнейший трюк отработали и главную героиню с днем рождения поздравили! У Кати Шпицы день рождения. Отработала за нее прыжок в озеро из лодки на ходу. На раз, два, три прыгаю и группируюсь, чтобы не попасть под водой под винт судна. Кате тоже пришлось окунуться в холодной воде у берега для крупного плана.

«У-у-у-у-х, как же холодно!», - смеясь, выходя из воды, говорит актриса.

Награда за мучения - букет полевых цветов от съемочной группы.

Катерина Шпица отметила День рождения на съемочной площадке.Фото: Анна САДОВНИКОВА

«Без меня», ноябрь 2018 года

Вот, что значит - удачное знакомство. Если бы не съемки фильма «А.Л.Ж.И.Р», не познакомилась бы с актером и режиссером Кириллом Плетневым. И не прыгать бы мне не в воду в Анапе в ноябре. Кирилл пригласил меня на съемки своего фильма «Без меня», где дублирую Любовь Аксенову.

Но до этого приезжаю в Феодосию на своем мотоцикле на кино-смену. Мой железный конь заинтересовал Кирилла, слово за слово, так и познакомились. Очень позитивный он человек. Тогда то и рассказал мне, что планирует снимать фильм «Без меня».

По сюжету фильма две девушки, Кира (Полина Максимова) и Ксения (Любовь Аксенова), влюблены в одного и того же парня Диму. Молодой человек погиб, но после его похорон девушки начали получать от него смс-сообщения. В надежде на чудо, героини объединяются, и, следуя подсказкам из сообщений их мертвого возлюбленного, едут на юг страны, чтобы разобраться с этой тайной.

Осень. Я в Анапе. Холод и жуткий ветер, даже гидрокостюмы не спасают. Но справилась за пару дублей. Я приучила свое тело к холодной воде, обливаюсь после душа. К тому же, было время, подрабатывала тем, что чистила бассейн, а вода там не всегда комфортной температуры. Я ныряла, одновременно тренируясь и чистя бассейн. Мой рекорд - 1 минута 8 секунд на задержке дыхания под водой с нагрузками.

За свою практику Инне не раз приходилось окунаться в холодную воду вместо актеровФото: Анна САДОВНИКОВА

Аксенова не смотря на хрупкость смелая актриса. Захотела сама в кадре управлять мотоциклом. Проехала метров 20, потеряла равновесие и упала. Не ушиблась, но решили не рисковать актрисой. Сцены на мотоцикле играю я.

«Женщина с прошлым», декабрь 2018 года

Съемки фильма «Женщина с прошлым». Севастополь. Голубая бухта. Наша крайняя смена в кино в этом году. Фильм в производстве.

Здорово работать в паре со своей 13-летней дочкой. Да, да, она у меня тоже начинающий каскадер. Погода надо сказать не солнечная, а нам в воду прыгать, между прочим. А еще и подраться на краю обрыва изображая по сценарию двух подруг. Я дублирую Нину Станиславскую, с которой, кстати, похожа.

Сцены из фильма "Женщина с прошлым" снимали в Голубой бухте в СевастополеФото: публикации Герой

Без вариантов, что такой трюк должен выполнять только профессионал. Его сложность заключалась в том, чтобы упасть в воду без отталкивания, а внизу выступ и можно об него удариться, если правильно не сгруппироваться.

С момента падения актрис в море в фильме и начнется все самое интересное, но интригу раскрывать не могу.

2019-ый будет не менее насыщенным. Год только начался, а у меня уже запланированы гастроли в цирке, знаете где? В Китае! А потом с корабля на бал – попадаю на родине на съемки очередного фильма. Предстоит дублировать актрису во время конных трюков и водных сцен. Вода, вода и снова холодная. Люблю свою работу! Только на съемочной площадке можно быть постоянно в тонусе и знакомиться с потрясающими актерами и замечательными людьми в жизни!

КОНКРЕТНО

В каких еще фильмах участвовала?

- Исаев

- Тарас Бульба

- Поддубный

- Т.с. Мурка

- Т.с Сын Ворона

- Т.с. Береговая охрана 2

- Викинг

- После убийства

- Домик у моря

- Нулевая мировая

- Крещение Руси

- Скиф

- Море

- Всемирные Войны

- Джульбарс

- Операция «Валькирия»

ЗА КАДРОМ

Каждый трюк - риск для жизни

- Ежегодно я оформляю себе страховку каскадера. Страховка каскадера с размером выплаты в 500 тысяч стоит порядка 20 тысяч рублей. Каждый трюк – это риск для жизни. Например…

Сбивание машиной. Выполняю трюк на каблуках в коротком платье. Защиту на себя в таком наряде не наденешь. Двигаться надо по определенной траектории, если бы ошиблась, то меня и правда бы сбили.

Каскадер двигался с хорошей скоростью и очень близко от меня, так чтоб он мог машиной задеть мою сумочку в руке. Я в этот момент сама отыгрывала удар и через переворот падала по склону в обочину. Угол наклона 45°. По кадру даже мне было потом страшно смотреть.