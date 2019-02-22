2019-02-22T10:30:41+03:00
Общество

Поезда через Крымский мост пойдут 8 декабря

Движение через Керченский пролив начнется в этом году
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
На железнодорожной части Крымского моста идут масштабные работы. Фото: инфоцентр "Крымский мост"На железнодорожной части Крымского моста идут масштабные работы. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
Изменить размер текста:

Стало известно время начала железнодорожного движения по Крымскому мосту.

- Первый поезд планируется запустить 8 декабря 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в управлении Крымской железной дороги.

Так же стало известно, что с полуострова на материк «туда-обратно» будет организовано 11 железнодорожных маршрутов. Среди станций «прибытия-убытия», такие города, как Москва, Питер, Брянск, Кисловодск, Екатеринбург и Мурманск.

Идет также речь о запуске дополнительных пригородных поездов из Анапы в Феодосию.

Пока еще не совсем понятно, какая компания будет заниматься железнодорожными перевозками на полуостров и из полуострова.

В предварительной продаже билетов на поезда, идущие через Керченский пролив, возможно будет новшество, проездные документы можно будет оформить за 90 дней до поездки, хотя на сегодня продажа открывается за 45 суток.

Автомобильное движение на Крымском мосту началось 15 мая 2018 года: первым проехал через Керченский пролив президент России Владимир Путин. Вслед за ним проехали журналисты "Комсомольская правда - Крым".

Осенью по мосту разрешили движение грузового транспорта: октября снято ограничение на проезд фур весом более 3,5 тонны.

Сейчас все жители полуострова с нетерпением ждут запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив. С его запуском связывают большие надежды на активизацию экономической жизни в Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Крымскому мосту проехали первые грузовики

С 1 октября снято ограничение на проезд фур весом боле 3,5 тонны [видео] (подробнее).

Сразу после Путина: Журналистки "Комсомолки" одними из первых проехали по Крымскому мосту

Одна - с байкерами Хирурга на мотоцикле, другая - на машине (подробнее)

Мария Захарова: Я стала одним из тех счастливчиков, кто первым проехал по Крымскому мосту

Представитель МИД России приехала в Крым на машине через Керченский пролив (подробнее)

15 самых красивых фотографий Крымского моста

"Комсомолка" отобрала лучшие фотографии моста через Керченский пролив (подробнее)

"Мы всю жизнь мечтали об этом!" Автомобилисты в Керчи занимали очередь с ночи, чтобы поехать по Крымскому мосту

Движение по автодорожной части открыли рано утром 16 мая (подробнее)

"Поехали!": Владимир Путин на КамАЗе открыл Крымский мост

15 мая 2018 года президент России Владимир Путин первым проехал по мосту через Керченский пролив на КамАЗе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Американка, найденная в 3-летнем возрасте на улице Краснодара, сделала тест ДНК, чтобы приоткрыть тайну своего происхождения
Удочеренная в Калифорнию, Катя Хайс почти год ищет своих родственников в России. Но пока этот детектив только еще больше запутывается [фото, видео]
Новости 24
На лето открыли продажу еще по 5 направлениям в Крым
В Симферополе на 2 дня частично ограничили движение транспорта
Житель Симферополя ограбил оператора АЗС
Погода на 22 февраля: В Крым идут сильные морозы и метель
Симферопольцев просят придумать, как привести парки и скверы в порядок
Евпатория и Феодосия оказались самыми дешевыми курортами на 23 февраля
В Керчи в 2019 году на горе Митридат восстановят Обелиск Славы
В Севастополе военный автомобиль врезался в стену дома
Жителя Севастополя будут судить за растление детей через соцсети
В 2019 году истекает срок работы 300 керченских лифтов
В крымских горах погиб 23-летний турист
Симферополь передаст Керчи 10 пассажирских автобусов
Аксенов потребовал отстранить от должности замглавы администрации Керчи
В Симферополе легковушка сбила пешехода: Женщину отвезли в больницу
На ж/д переезде под Саками грузовик с песком столкнулся с дрезиной
В Крыму покажут 500 военных трофеев
Погода в Крыму на 21 февраля: днем до +12, в горах снег
Бесконечный ремонт дорог: В Симферополе решили залатать ямы еще на 65 улицах
Зима возвращается: 23 февраля в Крыму метель и -14 градусов
Спасатели потушили пожар на заводе пластмасс в Симферополе