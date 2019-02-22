Поезда через Крымский мост пойдут 8 декабря

Стало известно время начала железнодорожного движения по Крымскому мосту.

- Первый поезд планируется запустить 8 декабря 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в управлении Крымской железной дороги.

Так же стало известно, что с полуострова на материк «туда-обратно» будет организовано 11 железнодорожных маршрутов. Среди станций «прибытия-убытия», такие города, как Москва, Питер, Брянск, Кисловодск, Екатеринбург и Мурманск.

Идет также речь о запуске дополнительных пригородных поездов из Анапы в Феодосию.

Пока еще не совсем понятно, какая компания будет заниматься железнодорожными перевозками на полуостров и из полуострова.

В предварительной продаже билетов на поезда, идущие через Керченский пролив, возможно будет новшество, проездные документы можно будет оформить за 90 дней до поездки, хотя на сегодня продажа открывается за 45 суток.

Автомобильное движение на Крымском мосту началось 15 мая 2018 года: первым проехал через Керченский пролив президент России Владимир Путин. Вслед за ним проехали журналисты "Комсомольская правда - Крым".

Осенью по мосту разрешили движение грузового транспорта: октября снято ограничение на проезд фур весом более 3,5 тонны.

Сейчас все жители полуострова с нетерпением ждут запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив. С его запуском связывают большие надежды на активизацию экономической жизни в Крыму.

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