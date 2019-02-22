2019-02-22T14:55:59+03:00
Общество

Правительство Севастополя разработало законопроект об амнистии «украинских» долгостроев

Это решит проблему сотен семей, которые не могут въехать в уже построенные дома
Степан ОСТИНОВ
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Фото: правительство СевастополяФото: правительство Севастополя
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В правительстве Севастополя разработали законопроект, который упростит ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных по украинским разрешительным документам.

Как сообщил вице-губернатор Севастополя Ильи Пономарева, сегодня в городе 28 уже готовых домов, у которых проблемы с вводом в эксплуатацию. Причины у застройщиков схожи: «при Украине» разрешительная документация не соответствуют российскому законодательству.

Правительство Севастополя подготовило проект закона, позволяющий регламентировать процедуру ввода в эксплуатацию таких жилых домов.

- Уже получено согласование этого законопроекта Министерством строительства РФ. Мы еще раз предложим рассмотреть его депутатам Законодательного Собрания и урегулировать этот процесс. Создание необходимой законодательной базы позволит решить проблемы сотен севастопольских семей, которые стали заложниками ситуации. Важно, именно законодательно закрепить комплексное решение проблемы таких сложных объектов жилищного строительства, - заключил Илья Пономарев.

По словам директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко, принятие закона позволит в дальнейшем решать вопрос о вводе в эксплуатацию домов автоматически, без участия правительственной комиссии по градостроительной деятельности.

- Ведь в заседание комиссии - это поиск компромисса в отсутствии нормативного регулирования. Принятие закона позволит бескомпромиссно принимать решения, - отметил руководитель департамента архитектуры и градостроительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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