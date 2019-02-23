"Такой погоды на 23 февраля давно не было": Крым за ночь завалило снегом

Утром 23 февраля крымчан и гостей полуострова ждал сюрприз: улицы засыпало снегом. Причем не просто запорошило, а даже сугробы нанесло! Для солнечного полуострова такая погода редкость. Ведь еще два дня назад днем в Крыму было +8…+12.

- Ужас!!! Где весна!!! - комментируют погоду пользователи в соцсетях.

Машины превратись в белые сугробы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Первый раз в моей памяти на 23 февраля снег. Обычно ясная солнечная погода. А вот на 8 марта все подряд.., - удивляется жительница Севастополя Виктория Афанасьева.

- Лет семь такой погода в День защитника Отечества не было, - говорят старожилы.

Днем ожидается до -6...-11 градусов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

По данным синоптиков, такая погода продержится в Крыму еще три дня. Непогоду принес Скандинавский циклон.

- Праздничный день 23 февраля, будет по-настоящему зимним и по-мужски суровым. Холодный атмосферный фронт Скандинавского циклона вызовет сильный, временами очень сильный снег, метель. На дорогах гололедица затруднит движение автотранспорта, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - Температура ночью и днем 6-11 мороза.

Старожилы говорят, что такой погоды в Крыму 23 февраля не было уже лет семь.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Ожидается штормовой ветер, порывы которого усилятся до 20-25 метров в секунду.

24 и 25 февраля погода немного улучшится. Снег будет порхать совсем немного, ветер ослабеет. Ночью еще ожидаются сильные морозы, до -10…-15 градусов, а днем воздух прогреется до -1…+4.

Морозная погода задержится на полуострове на три дня.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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