Праздничные шествия и выставка военной техники: Как Крым и Севастополь отмечают День защитника Отечества

В Симферополе в честь Дня защитника Отечества горожане возложили цветы к Вечному Огню в Гагаринском парке. Торжественная церемония началась под залпы оружейного салюта.

Память погибших во время исполнения воинского долга почтили минутой молчания. Затем под звуки оркестра торжественным маршем прошли военнослужащие симферопольского гарнизона и войск национальной гвардии.

Несмотря на морозную погоду симферопольцы активно участвуют в праздничных мероприятиях.Фото: Виталий ПАРУБОВ

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

- 23 февраля – это праздник, который олицетворяет собой героическую летопись нашего народа, неразрывную связь поколений, преемственность традиций и самоотверженное служение Отечеству и поэтому именно в этот день мы воздаем дань уважения всем защитникам отечества, - отметила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Праздничное мероприятие возле здания Госсовета РК.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Концерт.Фото: Виталий ПАРУБОВ

На площади Ленина в течение дня проходит выставка военной техники. Планировались еще показательные выступления военных, но из-за морозной погоды их отменили.

Напомним, за ночь Крым замело снегом. В ночь с 23 на 24 февраля синоптики прогнозируют до -10…-15 градусов.

В центре Симферополя проходит выставка военной техники.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Дети с любопытством рассматривают вооружение.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Вот бы прокатиться на таком!Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мальчиков учили собирать автомат.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Севастополе праздничные мероприятия начались с шествие отрядов самообороны. Затем прошла церемония возложение цветов к Вечному огню.

В 19.00 на пл. Нахимова стартует праздничный концерт. А в 21.00 прогремит артиллерийский салют.

Кстати, Севастополь и Феодосия попали в десятку городов, где 23 февраля прогремит самый шикарный фейерверк.

Торжественное шествие по улицам Севастополя.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Возложение цветов к Вечному Огню.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Не жалейте приятных слов для защитников Отечества.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Феодосии прошел спортивный праздник «Мама, папа, я - футбольная семья» и праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В 17.00 в городском доме культуры пройдет еще один концерт.

В Евпатории на мемориальном комплексе «Красная горка» проходит выставка военной техники, вооружения, элементов экипировки. Там же пройдут показательные выступления военнослужащих, будет работать полевая кухня.

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