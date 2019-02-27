2019-02-27T19:29:19+03:00
Общество

Фотоконкурс "Комсомолки": Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019

Голосование продлится до 12 марта
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Голосуйте за самых-самых!Голосуйте за самых-самых!Фото: Катерина ЦАРЬКОВА
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"Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоин победы!

Выбираем победительниц в 7 номинациях (см. ссылки для голосования ниже).

Редакция отобрала свой перечень претенденток на звание самой обаятельной и успешной крымчанки, но вы можете предложить и своих кандидаток! Для этого воспользуйтесь формой для загрузки фото внизу страницы с голосованием.

Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Ссылки для голосования. Нажимайте и выбирайте лучших:

Депутаты

Чиновники

Активисты, волонтеры, общественники

Спортсмены

Артисты

Менеджеры, бизнесвумен

Журналисты, пиарщики, блогеры

Итоги подводим 12 марта в 16.00. Победительниц выбираем по количеству набранных голосов. Они получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки от наших партнеров. Кроме того, каждая из победительниц станет героем материала, который выйдет в КП-Крым!

Партнеры конкурса:

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ПАРК МИНИАТЮР

В Бахчисарайском парке миниатюр Вы увидите 86 историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма в масштабе 1:25 и будете понимать, с чего начать знакомство с Крымом. А для детей более 300 любимых мультипликационных героев в натуральную величину с зоной детских развлечений и фудкортом, а также большой и красивый настоящий зоопарк для всей семьи, где животных можно кормить. Это самый большой парк миниатюр в Крыму.

Наш адрес: г. Бахчисарай, ул. Ленина, 4.

Телефон для справок +79780000745.

Дополнительную информацию смотрите на нашем официальном сайте minibah.ru

Все крымские достопримечательности - в одном месте! Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

Все крымские достопримечательности - в одном месте! Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

КАФЕ "ПАПА КАРЛО"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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