2019-02-26T13:30:22+03:00
Общество

Овсянников: Чиновники Севастополя больше не будут заниматься отписками на обращения граждан

Руководителей департаментов накажут за наплевательское отношение к жалобам горожан
Степан ОСТИНОВ
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Фото: Правительство СевастополяФото: Правительство Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников возмутился работой руководителей и сотрудников правительственных департаментов, которые вместо конкретных ответов на обращения граждан занимаются «пустыми бюрократическими отписками».

Он призвал кардинально изменить подход к жалобам горожан – прекратить пустые отписки и перейти к реальному решению проблем, описанных в обращениях.

- У нас есть Управление по работе с обращениями граждан. И его сотрудники должны заниматься не бюрократическими отписками, а быть на стороне гражданина. Их задача – заставить работать всех сидящих в этом зале. Если начальник управления видит свою работу только в пересылке формалистических ответов, а не в их сути, то он не справляется со своей работой, - сказал в ходе аппаратного совещания в Правительстве города Дмитрий Овсянников.

Если же просьбу или пожелание севастопольца оперативно удовлетворить невозможно по объективным причинам, то чиновникам нужно дать честный и аргументированный ответ, обязательно поясняя причину отказа. Севастопольцы имеют право знать реальное положение вещей и возможности чиновников, подчеркнул губернатор.

Отдельно Дмитрий Овсянников акцентировал внимание на том, что отвечать на все обращения чиновникам нужно в срок, установленный законом.

- У нас в Департаменте городского хозяйства 205 просроченных обращений, в Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры – 73, в Департаменте по имущественным и земельным отношениям – 35. Все, кто не обеспечивает качественное рассмотрение обращений граждан, в течение недели понесут ответственность. В следующий раз эти же лица отправятся работать в другом месте. Ни одно обращение не должно оставаться без ответа в положенный срок, - заключил губернатор.

Кстати, в Правительство Севастополя за 2018 год поступило 18 909 обращений: больше всего жалоб поступило в Департамент городского хозяйства города, Департамент по имущественным и земельным отношениям, а также Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

ИСТОЧНИК KP.RU

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