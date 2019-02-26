2019-02-26T15:23:54+03:00
Общество

Дождались: В поселок под Севастополем пустят газ к 18 марта

Жители Солнечного уже могут обращаться за получением техусловий для подключения
Степан ОСТИНОВ
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Власти полтора года обещали жителям Солнечного подключить газВласти полтора года обещали жителям Солнечного подключить газ
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Ко дню Воссоединения Крыма с Россией, 18 марта текущего года, первые 10 дворов в поселке Солнечный под Севастополем подключат к газоснабжению, сообщил замгубернатора города-героя Владимир Базаров.

- По поселку Солнечный подписан акт Ростехнадзора о готовности объекта к вводу в эксплуатацию. По сути мы впервые построили подобные объекты, которые будут находиться в собственности города: в хозяйственном ведении ГУП «Севастопольгаз». Но есть некоторое сопротивление со стороны частной компании – ПАО «Севастопольгаз», которое затягивает процедуру «врезки» нового газопровода в сеть газоснабжения, - рассказал чиновник.

В ближайшие дни жители поселка начнут обращаться за получением технических условий для подключений.

В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников напомнил, что власти обещают подключить поселок к газоснабжению уже 1,5 года, поэтому люди ждут результата как можно скорее.

- Если есть нарушения, если необоснованно отказывают в подключении к газотранспортной системе вновь построенных и сданных в соответствии с законом газопроводов – обращайтесь в Прокуратуру, в правоохранительные органы. Пусть проводят проверку», - подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Глава города добавил, что аналогичная ситуация сложилась в соседнем поселке Андреевка – участок протяженностью 3,9 км до сих пор не введен в эксплуатацию.

Он также отметил, что после прокладки газовых труб в Солнечном до сих пор не восстановили уличное покрытие, не вывезли излишки грунта, сваленные за поселком – эту работу нужно сделать в самое ближайшее время, заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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