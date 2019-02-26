2019-02-26T15:49:31+03:00
Общество

Севастополь вошел в Топ-5 самых популярных курортов на 8 Марта

Туристы потратят в среднем 1,6 тысяч рублей за сутки проживания в местных отелях
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Также в пятерку самых популярных мест для отдыха у моря вошли Ялта, Алушта, Сочи и Геленджик.Также в пятерку самых популярных мест для отдыха у моря вошли Ялта, Алушта, Сочи и Геленджик.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Севастополь вошел в пятерку самых популярных российских курортов для отдыха на мартовские праздники.

Помимо города-героя, в топ-5 также вошли два крымских города – Ялта и Алушта, а также два курорта Краснодарского края – Сочи и Геледжик. Именно в этих морских городах намерены отдыхать больше всего россиян на Международный женский день – 8 Марта.

Напомним, С 8 по 10 марта россиян ждут три выходных дня подряд в честь праздника. Кроме того, с 4 по 10 марта по всей стране пройдёт Масленичная неделя.

- В Ялте на проживание в отеле в мартовские праздничные выходные потратят, в среднем, 1,8 тысяч рублей в сутки, в Сочи - 1,7 тысяч, в Геленджике - до 1,5 тысяч, в Алуште - 1,7 тысяч, в Севастополе - 1,6 тысяч рублей, - сообщает сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Таким образом, дешевле всего проживание обойдётся в Геленджике, дороже всего - в Ялте.

Сам же рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов туристами для проживания с 7 по 10 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дмитрий Овсянников: Воссоединение с Россией дало мощный импульс для развития региона
Накануне годовщины присоединения Крымского полуострова к России губренатор Севастополя рассказал, как преобразился город-герой за 5 лет, и что еще предстоит сделать в будущем
Новости 24
Крым отправит в Сирию продукты, трубы и электроинструменты
Готовимся к Масленице: В Керчи объявили конкурс на самое смешное и страшное чучело
С 2014 года в Крыму за коррупцию уволили 69 чиновников
Крымскую «Массандру» могут передать в частную собственность
За пять лет в российском Крыму создали около 21 тысячи мест в детских садах
Доходы крымского бюджета за 2018 год составили 54,8 миллиарда рублей
В Крыму подростки попали в ДТП на угнанной машине: Двое погибли
Пропавшего 16-летнего подростка из Феодосии нашли в Керчи
В Керчи две легковушки столкнулись лоб в лоб: Пострадали четыре человека
Летом из Симферополя в Краснодар будут летать самолеты
В Керчи загорелась многоэтажка: Эвакуировали 15 человек
Погода в Крыму на 26 февраля: снег, гололедица и тепло до +6
В Крыму больше 10 тысяч человек болеет ОРВИ
Украина возбудила уголовное дело в отношении командующего Черноморским флотом
Непогода на выходных оставила без света 47 населенных пунктов
Винзавод «Массандра» передали в собственность Крыма
В Симферополе хотят создать «Аллею роз»
В Севастополе 50 водолазов ЧФ погружаются на глубину 60 метров
Ялта и Севастополь в рейтинге самых популярных городов для отдыха на 8 марта
Исполняющим обязанности министра спорта Крыма стал Олег Голинач
В Симферополе пройдет сельхозярмарка, приуроченная к пятилетию «Крымской весны»
На трассу «Таврида» в праздничные дни высыпали 150 тонн реагентов