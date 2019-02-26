Севастополь вошел в Топ-5 самых популярных курортов на 8 Марта

Севастополь вошел в пятерку самых популярных российских курортов для отдыха на мартовские праздники.

Помимо города-героя, в топ-5 также вошли два крымских города – Ялта и Алушта, а также два курорта Краснодарского края – Сочи и Геледжик. Именно в этих морских городах намерены отдыхать больше всего россиян на Международный женский день – 8 Марта.

Напомним, С 8 по 10 марта россиян ждут три выходных дня подряд в честь праздника. Кроме того, с 4 по 10 марта по всей стране пройдёт Масленичная неделя.

- В Ялте на проживание в отеле в мартовские праздничные выходные потратят, в среднем, 1,8 тысяч рублей в сутки, в Сочи - 1,7 тысяч, в Геленджике - до 1,5 тысяч, в Алуште - 1,7 тысяч, в Севастополе - 1,6 тысяч рублей, - сообщает сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Таким образом, дешевле всего проживание обойдётся в Геленджике, дороже всего - в Ялте.

Сам же рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов туристами для проживания с 7 по 10 марта 2019 года.