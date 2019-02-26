В Севастополе утвердили в должности вице-губернатора

Депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили Сергея Валуева в должности вице-губернатора города – до этого он был исполняющим обязанности на этом посту.

В зоне ответственности Сергея Валуева находится три подразделения – Департамент аппарата губернатора, Главное управление связи и Представительство Севастополя в Москве.

- Севастополь для меня особый город. Мою семью многое связывает с этим городом. Мои прадедушка и прабабушка похоронены здесь, они погибли в оккупации. Мой дедушка окончил Качинское авиационное училище, поэтому для меня большая честь работать в этом славном городе, - отметил Сергей Валуев, выступая перед депутатами.

Напомним, Сергей Валуев был назначен и. о. вице-губернатора Севастополя 10 сентября 2018 года

СПРАВКА КП:

Валуев Сергей Владимирович родился 28 июня 1975 года в городе Красногорск Московской области.

В 1999 окончил Пушкинское инженерное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Кандидат технических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Работал на руководящих должностях в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.