«Заставляли раздеться и сдать мочу»: Крымский министр рассказал о драке с ростовскими полицейскими

Вечером во вторник, 26 февраля, соцсети гудели: кошмар, позор, крымский министр подрался с полицейскими! Или полицейские с министром… Никто не мог сказать точно, но все осуждали – то людей в погонах, то чиновника в костюме. «Комсомольская правда - Крым» разбиралась, что же произошло.

В воскресенье, 24 января, по трассе М-4 ехал BMW X5, личный «железный конь» министра строительства и архитектуры Республики Крым Михаила Храмова. Чиновник возвращался из Москвы вместе с начальником Службы капитального строительства РК Карленом Петросяном. На Аксайском посту ДПС у Ростова-на-Дону машину остановили сотрудники ДПС.

ВЕРСИЯ ПОЛИЦИИ: МИНИСТР УДАРИЛ ИНСПЕКТОРА И ПОРВАЛ ФОРМУ

Как рассказывает сам Храмов, причиной остановки стали плохо читаемые государственные номера – цифры залепило снегом.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области «Комсомольской правде – Крым» назвали другую причину: инспекторы заметили признаки нарушения правил тонировки транспортного средства. Правоохранители начали составлять протокол по соответствующей статье (ч. 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ).

- Во время составления административного материала по пассажир иномарки пытался пройти в помещение Центра управления нарядами, несмотря на запрет сотрудников полиции. После неоднократного требования покинуть служебное помещение, пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского. Инспектору ДПС оказана медицинская помощь, - сообщили КП-Крым в главке ростовской полиции.

ВЕРСИЯ МИНИСТРА: ЗАСТАВЛЯЛИ РАЗДЕТЬСЯ, ИЗБИЛИ

Михаил Храмов поведал журналистам совершенно другую историю. По его словам, ему в некорректной форме предложили пройти личный досмотр и прямо на посту сдать анализ мочи. Когда же министр отказался, то инспекторы ДПС «начали проявлять агрессию и заставлять раздеться». Предложение сдавать анализы в медучреждении, как рассказал Храмов, сотрудники ГИБДД тоже отвергли.

- Сотрудник полиции, без привлечения понятых, открыл дверь автомобиля и приступил к осмотру автомобиля, - поделился Храмов.

Когда Карлен Петросян попытался позвонить в полицию и пожаловаться на агрессивных правоохранителей, завязалась потасовка.

- Нас избили несколько сотрудников ДПС в помещении поста, - утверждает министр строительства и архитектуры Крыма. - Мне не хотелось придавать огласке данный инцидент по той причине, что несколько сотрудников ДПС, которые совершили в отношении меня и моего коллеги противоправные действия, дискредитируют все органы внутренних дел. Когда мой автомобиль был задержан и сотрудники ДПС начали агрессивно требовать выполнить их незаконные действия, мы с коллегой не показали наши удостоверения. Когда ситуация достигла критического уровня и пришлось вызывать наряд полиции, мы сообщили, что являемся государственными служащими. Надеюсь, что разбирательство по данному делу будет объективным.

ПРОВЕРКА ПОКАЖЕТ

По данным ГУ МВД России по Ростовской области, и водителя, и пассажира потом отправили на медосвидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови, но оба оказались трезвыми. Это подтверждает и Храмов.

В главке ростовской полиции добавили, что следственные органы проводят процессуальную проверку действий пассажира BMW. Законность действий инспекторов ДПС проверяют сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности.

КСТАТИ

В СМИ также появлялась информация, что Храмова задержали на посту и отвезли для избрания меры пресечения в Пролетарский районный суд, обвинив по ст. 318 УК РФ – «применение насилия в отношении представителя власти». Однако эти сведения оказались фейком: пресс-служба Пролетарского районного суда сообщила «Комсомольской правде – Крым», что никаких заседаний с участием Михаила Храмова не проводилось.

Оказывается, суд проходил в отношении его пассажира - начальника Службы капитального строительства РК Карлена Петросяна. Его хотели обвинить в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), но тот самый Пролетарский районный суд отказался штрафовать чиновника, не обнаружив в его действиях состава преступления.