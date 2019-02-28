Младенческая смертность в Севастополе за пять лет сократилась вдвое

За последние пять лет в Севастополе значительно снизился процент летальных исходов от болезней, а младенческая смертность сократилась вдвое.

Так, с 2014 по 2019 на 30% снизилась смертность от болезней органов пищеварения, на 40% - от заболевания органов дыхания, а показатели летального исхода от туберкулеза сократились втрое.

- За прошедшие годы нам удалось добиться снижения летальности по причине болезней системы кровообращения более чем на 10%. Этому способствовали, в том числе, и открытый в 2016-м году Региональный сосудистый центр, – сообщил директор Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Ежедневно в операционных Центра, оснащенных новейшим оборудованием, проводят от 5 до 10 операций – как плановых, так и экстренных.

- Одни из главных приобретений регионального сосудистого центра – ангиограф, операционный микроскоп и системы для нейрохирургии. Все это позволило расширить объем операций: с 2018 года начали выполнять удаление опухолей головного мозга и клепирование сосудов мозга, – рассказал главный врач городской больницы №1 Владимир Кузнецов.

Благодаря современному оборудованию, улучшению диагностики и новым видам операций в городском Центре охраны здоровья матери и ребенка младенческая смертность сократилась в два раза. В настоящее время показатели Севастополя по летальным исходам среди новорожденных – они из самых низких в России.

Кроме того, за последние несколько лет открыты 5 сельско-врачебных амбулаторий и 9 фельдшерско-акушерских пунктов.

В свою очередь для граждан льготных категорий Севастополя с 2014 года были открыты 5 пунктов отпуска льготных медикаментов при больницах и 3 льготных аптеки.