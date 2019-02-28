2019-02-28T17:50:07+03:00
Общество

Младенческая смертность в Севастополе за пять лет сократилась вдвое

А летальность от болезней органов дыхания у горожан снизилась на 40%
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба Правительства СевастополяФото: пресс-служба Правительства Севастополя
Изменить размер текста:

За последние пять лет в Севастополе значительно снизился процент летальных исходов от болезней, а младенческая смертность сократилась вдвое.

Так, с 2014 по 2019 на 30% снизилась смертность от болезней органов пищеварения, на 40% - от заболевания органов дыхания, а показатели летального исхода от туберкулеза сократились втрое.

- За прошедшие годы нам удалось добиться снижения летальности по причине болезней системы кровообращения более чем на 10%. Этому способствовали, в том числе, и открытый в 2016-м году Региональный сосудистый центр, – сообщил директор Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Ежедневно в операционных Центра, оснащенных новейшим оборудованием, проводят от 5 до 10 операций – как плановых, так и экстренных.

- Одни из главных приобретений регионального сосудистого центра – ангиограф, операционный микроскоп и системы для нейрохирургии. Все это позволило расширить объем операций: с 2018 года начали выполнять удаление опухолей головного мозга и клепирование сосудов мозга, – рассказал главный врач городской больницы №1 Владимир Кузнецов.

Благодаря современному оборудованию, улучшению диагностики и новым видам операций в городском Центре охраны здоровья матери и ребенка младенческая смертность сократилась в два раза. В настоящее время показатели Севастополя по летальным исходам среди новорожденных – они из самых низких в России.

Кроме того, за последние несколько лет открыты 5 сельско-врачебных амбулаторий и 9 фельдшерско-акушерских пунктов.

В свою очередь для граждан льготных категорий Севастополя с 2014 года были открыты 5 пунктов отпуска льготных медикаментов при больницах и 3 льготных аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дмитрий Овсянников: Воссоединение с Россией дало мощный импульс для развития региона
Накануне годовщины присоединения Крымского полуострова к России губренатор Севастополя рассказал, как преобразился город-герой за 5 лет, и что еще предстоит сделать в будущем
Новости 24
C 1 апреля молодым учителям в Крыму поднимут зарплату на 5 тысяч рублей
В Евпатории задержали водителя пассажирского автобуса «под градусом»
Под Симферополем легковушка с пассажирами увязла в грязи
На Симферополь надвигается штормовой ветер
Следком начал проверку после потасовки крымских чиновников с инспектором ДПС
На крымской горной дороге BMW съехала в кювет и врезалась в дерево
Морпехи Черноморского флота провели учения в Крыму
Украинец пытался въехать в Крым по поддельному паспорту
В апреле в Евпатории начнется реконструкция Дворца спорта
Пьяный симферополец облил свою сожительницу кипящим маслом
Погода в Симферополе на 28 февраля: днем до +7
В Симферополе 28 февраля отключат свет в части города
В аэропорту «Симферополь» полицейские задержали дебошира из Белогорска