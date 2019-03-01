Как перевести пенсию на банковскую карту и получить бонусы за оставшиеся на ней деньги

Банковские сервисы в Крыму становятся настолько удобными, что освоить их может буквально каждый, независимо от возраста, даже пожилые люди.

УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Для пенсионеров банки предлагают специальные предложения и услуги, рассчитанные на определенный возрастной сегмент.

РНКБ, например, совместно с Пенсионным фондом, проводит уроки финансовой грамотности. Записаться на них могут все желающие.

- На обучающих уроках клиенты получают базовые навыки компьютерной грамотности, учатся пользоваться Интернет-банком, мобильным приложением, банкоматами и терминалами самообслуживания. Современные пенсионеры - активные пользователи дистанционных каналов. Эти сервисы рассчитаны на любую возрастную категорию, так как имеют удобный интерфейс, который позволяет легко разобраться в сервисе начинающему пользователю, - говорит заместитель руководителя дирекции розничных продаж в корпоративном канале РНКБ Светлана Подгорецкая.

На урок можно записаться в любом операционном офисе, либо подать заявку через сайт. Клиенту перезвонят, подтвердят заявку, уточнят, правильно ли была выбрана дата и время. График уроков размещен на сайте банка.

- Занятия проводятся в крупных городах: Севастополе, Симферополе, Феодосии, Ялте, Керчи, Евпатории, Красноперекопске, Джанкое. Если вы проживаете в других населенных пунктах, можно приехать на урок в любой ближайший к вам город, - отметила Светлана Подгорецкая.

После таких уроков пенсионеры сами себе пополняют счет на мобильном телефоне, оплачивают коммунальные платежи, переводят деньги родным и близким.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ПЕНСИЮ НА КАРТУ

Каждый второй пенсионер в Крыму получает пенсионную выплату на карту РНКБ Банк (ПАО). Это более 420 тысяч клиентов.

Оформить пенсионную карту просто. Достаточно одного визита в любо отделение банка. Карта оформляется бесплатно. С собой нужно взять только паспорт. Специалисты помогут зарегистрироваться на портале госсуслуг и отправить заявление в Пенсионный фонд через личный кабинет для изменения способа выплаты. Никуда больше ходить или стоять в очередях не придется, также не нужно писать дополнительных заявлений.

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При оформлении пенсионной карты клиент становится Почетным клиентом банка и получает комплекс продуктов и услуг с рядом привилегий.

Например, получение беспроцентной кредитной карты с льготным периодом до 55 дней, кредит наличными, вклад «Доходный пенсионный» с повышенной процентной ставкой именно для пенсионеров, - рассказывают банкиры. 3,5% годовых начисляются клиенту на остаток средств на карте без дополнительных распоряжений.

Кроме того, выгодно держать деньги на карте и по другой причине. Оплачивая покупки картой, в рамках программы «Ваш бонус», на счет будут возвращаться от 3 до 20% от совершенной покупки. Адреса магазинов смотрите здесь.

ВАЖНО

Преимущества дистанционных сервисов

1. Не нужно стоять в очереди в кассу

- Оплачивать счета можно с помощью смартфона, компьютера или планшета, не выходя из дома и не тратя время на посещение отделений банка. При этом клиент выбирает реквизиты поставщика из предложенного списка, что гарантирует отправку платежа по корректным и правильным данным. Заполнив один раз шаблон и сохранив его, в следующий раз уже не нужно заново вводить реквизиты. Шаблон можно будет использовать в следующий раз. Операция будет занимать считанные секунды.

2. Удобно передать данные счетчиков

- Через интернет-банк и мобильное приложение клиент может передать показания своих приборов, посмотреть задолженность или переплату по лицевому счету.

3. Не переплачиваете

- В интернет-банке и мобильном приложении комиссия за обслуживание или отсутствует, или она минимальна. Также банк предлагает бесплатную услугу «Автоплатеж»: по распоряжению клиента в определенную дату происходит автоматическая оплата того платежа, который клиент желает совершить. Для этого ему не нужно повторно обращаться в банк, он просто оставляет свое поручение на регулярные платежи.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

- Крымские пенсионеры - активные пользователи дистанционных каналов банковского обслуживания. Каждый четвертый владелец пенсионной карты РНКБ является пользователем интернет-банка, а каждый восьмой активно пользуется новым мобильным приложением.

- В банке ежедневно проводится более 160 тысяч платежей, из которых более 80% совершаются в дистанционных каналах - интернет-банке, мобильном приложении и терминалах самообслуживания.

- С помощью дистанционных каналов обслуживания можно оплатить коммуналку, капремонт, и совершить любые переводы с карты на карту, оплатить обучения, налоги, штрафы.

- Подключить интернет-банк можно, обратившись в любой операционный офис или через официальны сайт. А мобильное приложение можно скачать самостоятельно в интернет-магазинах приложений и установить себе на смартфон совершенно бесплатно.