2019-02-27T15:51:03+03:00
Общество

В Севастополе до конца года откроют первый общественный скалодром

Объект разместится на территории детского лагеря «Омега»
Степан ОСТИНОВ
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Фото: правительство СевастополяФото: правительство Севастополя
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В севастопольском детском оздоровительном лагере «Омега» до конца 2019 года откроют первый общественный скалодром, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Помимо тренировочной базы для детей, объект станет площадкой для занятий скалолазанием, а также проведения соревнований по альпинизму и тренировок спасателей.

Для тренировок будут пригодны порядка 400 квадратных метров поверхности. Также на скалодром сделают отдельный вход и подъезд, чтобы доступ на объект получили спортсмены города.

Дмитрий Овсянников напомнил, что первый скалодром, аналогов которому нет в Крыму, был открыт в прошлом году на базе лагеря «Горный». Его высота составляет 15 метров, площадь – 460 кв. м. Скалодром представляет собой отдельно стоящую искусственную «скалу» с возможностью использования для восхождений всех боковых поверхностей.

- В лагере «Омега» мы хотим тиражировать положительный опыт «Горного». Тем самым мы фактически создадим для детей возможность заниматься в каждом лагере Севастополя скалолазаньем. Третий скалодром будет сделан в ДОЦ «Ласпи» - от этой идеи мы не отказываемся, просто приоритет перенесли на лагерь «Омега», - подчеркнул губернатор.

Президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя Юрий Круглов отметил, что с 2018 года на базе спортивной школы №7 к занятиям приступили 45 новых спортсменов и 2 тренера. Для дальнейшего развития этих видов спорта необходимо развивать тренировочную инфраструктуру.

Напомним, в лагере «Ласпи» также запланирована сдача аналогичного скалодрома – это будет отдельно стоящий тренажер-имитатор скальной поверхности для обучения навыкам скалолазания детей и взрослых без ограничения возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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