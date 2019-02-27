Более ста севастопольцев предпенсионного возраста пройдут профессиональные курсы

Более 100 севастопольцев предпенсионного возраста в этом году пройдут профессиональное обучение, сообщила директор городского Центра занятости населения Светлана Рендак.

Она предложила работодателям направлять в ЦЗ заявки на обучение сотрудников предпенсионного возраста, а также присылать свои предложения по организации новых направлений обучения.

- Организация профобучения и повышения квалификации сегодня особенно актуально в связи с введением в 2019 году профессиональных стандартов, – подчеркнула Светлана Рендак.

Срок обучения и дополнительного профессионального образования ограничен 3 месяцами. На это период гражданам предпенсионного возраста выплатят стипендию - 11280 рублей в месяц.

Все расходы на проведение обучения оплачиваются за счет государственного бюджета.

По вопросам прохождения профессионального обучения граждан предпенсионного возраста необходимо обращаться в ГКУ «Центр занятости населения Севастополя» по адресу: Севастополь, ул.Руднева, 40, отдел профориентации и профобучения, каб. 516-518, тел. 53-35-59.