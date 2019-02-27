Севастопольцы теперь могут заказать ЕГКС онлайн

Севастопольцы отныне могут подать заявление на оформление Единой государственной карты Севастополя (ЕГКС) в онлайн-режиме на портале госуслуг города.

Теперь горожанам не нужно выстаивать очереди и даже выходить из дома!

Новая услуга предоставляется совершенно бесплатно.

Чтобы подать документы, необходимо авторизоваться на портале gosuslugi92.ru с помощью подтвержденной учетной записи. Оформление документов на получение ЕГКС займет всего несколько минут.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно просто перейти по ссылке:

https://gosuslugi92.ru/#/service/9200000000174228548/info

СПРАВКА «КП»

Персонифицированная ЕГКС – это пластиковая карточка, которая не только дает право на бесплатный безлимитный проезд в общественном транспорте, но и возможность получать дополнительные скидки в магазинах и аптеках.

Социальная карта позволяет воспользоваться правом на бесплатный проезд, получать скидки на социально-значимые товары в 45 магазинах торговых сетей «Новус», «Фуршет», «Лидер», «Дикий мед», «Добрострой», получать скидки в 32 аптеках сетей «Анапафармация», «Аптеки для всей семьи», «Мед-сервис», «Фармация», получать скидки в сети автозаправочных комплексов «ТЭС».

Департамент труда и социальной защиты по заявлению севастопольцев, переводит на карточку и другие социальные выплаты.