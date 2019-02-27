2019-02-27T16:39:22+03:00
Общество

Севастопольцы теперь могут заказать ЕГКС онлайн

Бесплатно оформить карту можно на сайте госуслуг города
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: правительство СевастополяФото: правительство Севастополя
Изменить размер текста:

Севастопольцы отныне могут подать заявление на оформление Единой государственной карты Севастополя (ЕГКС) в онлайн-режиме на портале госуслуг города.

Теперь горожанам не нужно выстаивать очереди и даже выходить из дома!

Новая услуга предоставляется совершенно бесплатно.

Чтобы подать документы, необходимо авторизоваться на портале gosuslugi92.ru с помощью подтвержденной учетной записи. Оформление документов на получение ЕГКС займет всего несколько минут.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно просто перейти по ссылке:

https://gosuslugi92.ru/#/service/9200000000174228548/info

СПРАВКА «КП»

Персонифицированная ЕГКС – это пластиковая карточка, которая не только дает право на бесплатный безлимитный проезд в общественном транспорте, но и возможность получать дополнительные скидки в магазинах и аптеках.

Социальная карта позволяет воспользоваться правом на бесплатный проезд, получать скидки на социально-значимые товары в 45 магазинах торговых сетей «Новус», «Фуршет», «Лидер», «Дикий мед», «Добрострой», получать скидки в 32 аптеках сетей «Анапафармация», «Аптеки для всей семьи», «Мед-сервис», «Фармация», получать скидки в сети автозаправочных комплексов «ТЭС».

Департамент труда и социальной защиты по заявлению севастопольцев, переводит на карточку и другие социальные выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дмитрий Овсянников: Воссоединение с Россией дало мощный импульс для развития региона
Накануне годовщины присоединения Крымского полуострова к России губренатор Севастополя рассказал, как преобразился город-герой за 5 лет, и что еще предстоит сделать в будущем
Новости 24
Коммунальщики отремонтируют стелы на въездах в Симферополь
Крым может получить дивиденды от «Массандры» в 2020 году
Крымские власти определяют порядок сноса торгового центра «КУБ»
В Симферополе прошел праздничный митинг, посвященный Дню сил спецопераций
В Симферополе благоустроят подъездные пути к контейнерным площадкам
В Симферополе жилая многоэтажка «трещит по швам»
Симферопольцев возмутила лошадь, гуляющая в районе автовокзала
В Симферополе за неделю 28 человек заболели корью
Корабль «Суздалец» из Севастополя учится искать подлодки и запускать торпеды
СМИ: Крымский министр подрался с ростовскими полицейскими
В Симферополе 27 февраля света не будет в 4 садовых товариществах
В центре Севастополя загорелся хлебозавод
В Симферополе открылась запись в новый детсад
Стало известно, как будет выглядеть сквер возле кинотеатра "Украина" в Керчи
В Симферопольском районе 19-летний парень угнал машину у своего отчима
Крымский «Центр медицины катастроф» получил 26 новых «скорых»
Кислотонакопитель «Крымского Титана» заполнили до безопасного уровня
Крым отправит в Сирию продукты, трубы и электроинструменты
Готовимся к Масленице: В Керчи объявили конкурс на самое смешное и страшное чучело