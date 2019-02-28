Безработица в Севастополе – самая низкая в России

В Севастополе зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди всех регионов России по итогам 2018 года, сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.

На 1 января 2019 года официальный уровень безработицы (отношение числа безработных к рабочей силе) составлял 0,2%.

Далее в рейтинге расположилась Ленинградская область (0,3%), Калужская, Липецкая, Нижегородская, Ульяновская области, города Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономном округе (0,4%).

Кроме того, Севастополь вошел в десятку российских регионов по качеству и доступности госуслуг для безработных граждан.

- Среди субъектов Российской Федерации наибольшая доля открывших собственное дело в общей численности безработных граждан отмечается в Севастополе, Республике Бурятия, Ханты-Мансийском автономном округе, Сахалинской области, Республике Крым, Тюменской области, - сообщается на сайте Минтруда РФ.

Напомним, Минтруд России два раза в год проводит мониторинг качества и доступности государственных услуг, которые оказывают органы службы занятости гражданам и работодателям, а также оценивает качество и доступность этих услуг.