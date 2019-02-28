2019-02-28T16:12:27+03:00
Общество

В Севастополе планируют построить комплекс по переработке коммунальных отходов

Власти города ищут инвестора под этот проект
Степан ОСТИНОВ
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Фото: Правительство СевастополяФото: Правительство Севастополя
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На территории севастопольского полигона «Петровская балка» в ближайшие годы планируют построить комплекс по утилизации и обработке твердых коммунальных отходов, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Параллельно власти города намерены подготовить строительство четвертой очереди полигона, которая будет расположена ниже по тальвегу Первомайской балки.

На сегодняшний день эксплуатируется уже третья очередь полигона – на первых двух идут работы по консервации ТКО.

- Следующим этапом по полигону будет проект мусоропереработки. Подготовительная работа уже проведена, ищем инвестора, который обеспечит хороший процент переработки. Потом приступим к рекультивации. В этом году выделены необходимые ресурсы, предприятие закажет проект. Это первоочередные шаги, – подчеркнул Дмитрий Овсянников

ООО «Благоустройство города Севастополя» уже заключило контракт с Международным центром наилучших природоохранных технологий для разработки технико-экономического обоснования мусороперерабатывающего комплекса.

- Нужно стремиться к высокому проценту переработки мусора. Это будет основным решением. Севастополь одним из первых в стране перешел на работу с единым региональным оператором по обращению с коммунальными отходами. В городе нет характерных для других территорий проблем с «двойными платежками» за вывоз мусора, – заключил глава региона.

Напомним, что в Севастополе был утвержден экономически-обоснованный тариф для регионального оператора, который является одним из самых низких в Южном федеральном округе – на 10% ниже, чем в среднем по регионам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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