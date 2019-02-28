В Крыму жена купила 20 соток, чтобы там убить и закопать своего мужа-наркобарона

ПРИКОВАЛИ НАРУЧНИКАМИ К БАТАРЕЕ И ВЫМОГАЛИ МИЛЛИОН

31-летняя Наталья (все имена изменены) и ее муж Кирилл вместе уже больше 10 лет и успели родить троих детей.

Но, после того как супруг подсел на наркотики, семейная лодка дала серьезный крен.

Разводиться он не хотел. Да и супруга, узнав, что благоверный не только употребляет, но и продает наркотики, причем в больших количествах, решила прибрать к рукам его «заначку» и заодно и сверхприбыльный бизнес.

Наталья нашла исполнителей, которые силком отвезли Кирилла на съемную квартиру, приковали наручниками к батарее и начали выбивать миллион за освобождение.

- Нет у меня денег! - наотрез отказывался отдавать кругленькую сумму похищенный.

Истязания растянулись во времени, похитители притомились, и наркобарон умудрился сбежать: снял наручники и по простыням спустился на улицу с балкона четвертого этажа.

Когда он ступил на порог семейного гнездышка, то оторопевшая супруга, обретя дар речи, тут же позвонила своим сообщникам. Те не стали медлить. Повторное похищение не дало результатов - мужчина не хотел раскошеливаться, но и отпускать его на волю тоже нельзя было.

НА ПОЛУШАГЕ ОТ СМЕРТИ СПАСЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Наталья решили лишить жизни своего мужа: купила в Сакском районе участок 20 соток за 69 тысяч рублей и наняла экскаватор, который вырыл глубокую трехметровую яму.

Потерпевшего уже ждала глубокая могила. Фото: в СУ СКР по г. Севастополь.

Ее сообщники выбрали момент, когда Кирилл был под наркотическим кайфом, посадили в машину и повезли к свежевыкопанной могиле.

Но далеко уехать не удалось. Машину с подозрительными типами - один в неадекватном состоянии, а двое на взводе, очень сильно нервничали - остановил патруль, который и доставил троицу в дежурную часть.

Завели уголовное дело, началось следствие. И вот итог истории в лучших традициях итальянских мафиози: на скамью подсудимых сели четыре человека, которых обвинили в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни, сопряженного с вымогательством.

Суд вынес обвиняемым приговор. Фото: пресс-служба Севастопольского горсуда.

- Один из фигурантов дела также признан виновным в приготовлении к убийству, ему назначено 11 лет лишения свободы, сообщникам - 7 и 6 лет. Наказание подсудимые будут отбывать в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Нахимовского райсуда города Севастополя.

Наталье за то, что подстрекала и помогала похитить своего мужа, а потом и готовила убийство, дали 4 года 3 месяца колонии общего режима. Относительно мягкий срок женщина получила из-за своих малолетних детей и помощь следователям.

Приговор в силу не вступил.