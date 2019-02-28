Овсянников: Строительство «Тавриды» в Севастополе нужно ускорить

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников будет добиваться ускорения строительства завершающего участка федеральной трассы «Таврида».

Глава города обратится к замминистру экономразвития РФ Сергею Назарову с предложением одновременно сдать 7 и 8 участок трассы до конца 2020 года.

- Сроки строительства 8-го участка, которые предлагает Министерство экономического развития – 2021 год. Меня, как руководителя города, это не устраивает. Я неоднократно говорил, что они должны сдаваться вместе в 2020 году. В пятницу (1 марта, - Авт.) в регион приедет заместитель Министра экономического развития Сергей Назаров, и мы будем обсуждать, каким образом синхронизировать сроки строительства 7-го и 8-го участка, –отметил Дмитрий Овсянников.

Тем временем работы на 7 участке федеральной трассы выполнены уже на 41%, а на объекте работает порядка 100 единиц техники и более 250 сотрудников.

- Меня особо интересовало, как много работает наших, - севастопольцев, на строительстве объекта, ведь это дополнительные рабочие места. К сожалению, компания «ВАД» пока не привлекает в достаточном количестве жителей города, но мы обсудили, как изменить эту ситуацию, - заключил Дмитрий Овсянников.

В свою очередь начальник регионального управления компании «ВАД» Николай Кривелев подчеркнул, что предприятие заинтересовано в местных кадрах.

- Проблем было бы меньше, если бы у нас работали севастопольцы. Нам нужны дорожные рабочие, арматурщики, бетонщики, - рассказал Николай Кривелев.