По Крымскому мосту проедут участники военно-патриотической акции «Сирийский перелом»

Участники военно-патриотической акции «Сирийский перелом» проедут автобусами по Крымскому мосту. В то время как железнодорожный эшелон доставят на полуостров на пароме через Керченский пролив.

Этот поезд состоит из 20 вагонов, на них представлено больше 500 образцов трофейной инженерной, бронетанковой техники, холодного оружия и самодельных взрывчаток. Все это доставили из районов боевых действий в Сирии.

Первым крымским городом, куда прибудет поезд, станет Керчь. Уже с 1 марта там откроется выставка. Далее она проследует в Севастополь.

Всего в период с 27 февраля по 7 марта проезд будет останавливаться в Новороссийске, Кропоткине, Сальске и Волгограде.

- На импровизированной сцене одного из железнодорожных вагонов выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы соединений и воинских частей ЮВО, - добавили в пресс-службе.

Экскурсии для жителей будут проводить российские военные, которые были участниками операции в Сирии.

ВАЖНО

В Керчи с 11.30 на привокзальной площади начнется концертная программа творческих коллективов города. Там выступит Военный духовой оркестр Росгвардии Крыма.

В 12.30 - прибытие эшелона с выставкой и начало торжественного митинга.

На привокзальной площади будет работать полевая кухня. Также будут развернуты пункты отбора на военную службу по контракту.

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

1 марта с 07.00 до 17.00 будет ограничено движение транспорта в районе Привокзальной площади.

Для общественного городского пассажирского транспорта временное ограничение будет с 9.00 до 16.00.

ИНТЕРЕСНО

Железнодорожный состав, который проедет по всей России посетит более 60 городов от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне Дня Победы.

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