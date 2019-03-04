В Севастополе на одном из кораблей Черноморского флота погиб военнослужащий

На одном из кораблей Черноморского флота в Крыму погиб военнослужащий. Эту информацию подтвердили в командовании Севастопольского гарнизона.

Сейчас по факту по факту смерти военного проводится проверка.

- По предварительным данным, военнослужащий по личной неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, проходящих плановый ремонт, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в Севастопольском гарнизоне.

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

СПРАВКА КП

В состав Черноморского флота входят надводные корабли для действий в ближней и океанской морских зонах, морская авиация (ракетоносная, истребительная, противолодочная), дизельные подлодки, морская пехота, части береговых и сухопутных войск. Флагман флота - гвардейский ракетный ордена Нахимова крейсер "Москва".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спустя почти полтора месяца в Черном море удалось потушить два горящих газотанкера "Канди" и "Маэстро". ЧП произошло 21 января 2019 года. Тогда на двух судах под флагом Танзании произошел взрыв, на тот момент они находились в нейтральных водах. В результате аварии пострадали 12 человек, еще 10 погибли и такое же количество числятся без вести пропавшими.

Специалисты не ищет дела на борту, пока это не разрешит сделать судовладелец. Он также и будет принимать решение, когда и куда будут отбуксированы танкеры.

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