Парк Победы в Севастополе готов на 70%

Реконструкция парка победы в Севастополе завершена на 70% - работы проходят в соответствии с графиком.

- На 95% выполнены прокладка инженерных коммуникаций, водоснабжения и канализации. Работы по электросетям выполнены на 75%. Вырыты котлованы под очистные сооружения, залиты плиты, произведен монтаж металлоконструкций. На данном этапе ведется облицовка фонтанов гранитом, подготовка к пуско-наладочным работам, - сообщил исполнительный директор компании-подрядчика АО «Ривьера» Александр Бровкин.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что контроль СМИ и общественников стимулирует подрядчика сдать главную аллею парка ко Дню Победы и 75-й годовщине освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

- Мы сейчас проверили ход выполнения работ. Пока все вселяет уверенность, что объект будет готов к майским праздникам. <…> При этом особенно важен контроль со стороны общественности – сотрудников СМИ, жителей города, представителей общественных организаций. Мы все вместе должны обеспечить контроль над тем, чтобы подрядная организация выполнила работы в срок, - подчеркнул Дмитрий Овсянников.

К реконструкции парка присоединились и студенты севастопольских вузов – сейчас на объекте работают 15 студентов стройотрядов, а в ближайшее время их будет уже 30.

- Ребятам интересна эта история. Они могут не только принести благо родному городу, но и получить дополнительный заработок. Возможно, через несколько лет они приведут своих детей в этот парк и покажут деревья, высаженные ими в студенческие годы, - похвалил активных севастопольцев глава города.

В свою очередь руководитель группы инспекторов Черноморского флота, доверенное лицо Президента России Владимира Владимировича Путина Анатолий Домненко предложил возродить знаковую севастопольскую традицию народной высадки деревьев в Парке Победы.

- Идея создания парка на этом пустыре принадлежала самим жителям. Над его созданием трудились школьники, студенты, военнослужащие, трудовые коллективы. Это была общегородская народная стройка. В 1975 году на открытии парка присутствовали тогда еще многочисленные участники обороны и освобождения Севастополя. Поэтому необходимо возродить традицию народной высадки деревьев в Парке Победы, – обратился к губернатору Анатолий Домненко.

Дмитрий Овсянников поддержал эту идею.

Напомним, три недели назад губернатор посетил площадку Парка Победы вместе с представителями ветеранских организаций, которые взяли с подрядчика слово – завершить работы по реконструкции главной аллеи Парка Победы до мая текущего года, когда Севастополь будет праздновать День Победы и 75-летие со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.